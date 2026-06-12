Magdalena Lamparska i Tamara Arciuch na pokazie "Proud". Polski serial podbija świat

Polski serial "Proud" od HBO MAX triumfuje na zagranicznych festiwalach

"Proud" to najnowsza polska propozycja od platformy HBO MAX, która zdobyła serca zagranicznych krytyków i publiczności jeszcze na wiele tygodni przed swoim oficjalnym debiutem. Po głośnym i budzącym ogromne emocje tytule "Piekło kobiet", tym razem twórcy zaprezentowali obyczajowy dramat z wyraźnie zarysowanym wątkiem społeczności LGBTQ+.

Fabuła koncentruje się wokół losów Filipa, granego przez Ignacego Lissa. Ten młody gej jest przekonany, że cały świat leży u jego stóp, a trudne dzieciństwo w domu dziecka daje mu nieograniczone prawo do beztroskiej rozrywki. Bohater uważa, że na prawdziwą dorosłość przyjdzie jeszcze czas. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy niespodziewana tragedia rodzinna burzy jego dotychczasowy porządek. Arogancki i skupiony wyłącznie na sobie chłopak staje przed wyzwaniem zaopiekowania się drugą osobą.

Ten wstrząsający obraz rodziny miał swoją światową premierę podczas prestiżowego festiwalu Series Mania we francuskim Lille, skąd wyjechał z najważniejszym wyróżnieniem. Ponadto nagroda dla najlepszego aktora trafiła w ręce Ignacego Lissa, odtwórcy głównej roli. Na ekranie w "Proud" towarzyszy mu plejada znakomitych artystów, w tym między innymi Joanna Kulig, Maja Ostaszewska, Tamara Arciuch, Maria Sobocińska, Paulina Holtz, Sylwia Boroń, Kamil Studnicki oraz Paweł Tomaszewski.

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Tamara Arciuch i Magdalena Lamparska olśniewają na premierze "Proud"

Cały sezon składa się z pięciu epizodów, które będą udostępniane widzom w tygodniowych odstępach. Inauguracyjny odcinek zadebiutował w serwisie streamingowym HBO Max w piątek, 12 czerwca. Dokładnie dwadzieścia cztery godziny wcześniej twórcy i obsada spotkali się na oficjalnym pokazie tej najnowszej polskiej produkcji oryginalnej.

Na okolicznościowej ściance zapozowało wiele znanych osobistości. Wśród gości znaleźli się między innymi: odtwórca głównej roli Ignacy Liss w towarzystwie żony Marii Wende, Tamara Arciuch u boku Bartka Kasprzykowskiego, a także Magdalena Lamparska, Paulina Holtz, Maria Sobocińska, Natalia Rybicka, Sylwia Boroń, Kamil Studnicki, Adam Fidusiewicz oraz Paweł Tomaszewski.

Zdecydowana większość zaproszonych gości postawiła tego wieczoru na sprawdzone, czarne kreacje. Na tym tle mocno odznaczała się Tamara Arciuch, decydując się na elegancki, śnieżnobiały komplet garniturowy. Uwagę fotoreporterów przykuła również Magdalena Lamparska, która wyeksponowała zgrabne nogi. Aktorka dobrała do krótkiej, lekkiej sukienki mocno oversizową marynarkę.

Dla ekipy pracującej przy tej produkcji był to już drugi publiczny występ w blasku fleszy. Zaledwie tydzień wcześniej zorganizowano specjalne spotkanie prasowe, w którym licznie wzięli udział aktorzy zaangażowani w powstawanie serialu.

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