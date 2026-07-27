Koszmarna śmierć 43-letniej influencerki. Zastrzelił ją mąż, w tle zarzuty o pedofilię

Dwa tygodnie po opublikowaniu dramatycznego nagrania na platformie TikTok 43-letnia amerykańska twórczyni internetowa Sara Gilson straciła życie. Kobieta została zastrzelona przez swojego męża w ich własnym domu w stanie Oklahoma, a wszystko działo się na oczach ich dziecka. Zaraz po dokonaniu zbrodni Jeremiah Duffey popełnił samobójstwo.

Zabójstwo Sary Gilson. Dziecko wezwało służby

Do makabrycznych wydarzeń doszło 23 lipca w miejscowości Owasso w stanie Oklahoma. Według relacji amerykańskich mediów około godziny 23.15 operatorzy numeru alarmowego odebrali wstrząsające połączenie od dziecka influencerki. W tle nagrania słychać było rozpaczliwy krzyk kobiety, a chwilę później padł śmiertelny strzał.

Policyjne dochodzenie wskazuje, że za pociągnięcie za spust odpowiadał 43-letni Jeremiah Duffey, mąż ofiary. Po zabiciu swojej żony mężczyzna targnął się na własne życie, a całą sytuację obserwowało dziecko małżeństwa.

Mąż influencerki miał zakaz zbliżania się do żony

Dramatyczny finał nastąpił zaledwie 14 dni po tym, jak Sara Gilson podzieliła się z internautami na TikToku przejmującym wideo. W materiale otwarcie oskarżyła swojego męża o przestępstwa na tle seksualnym względem nieletniej osoby i poprosiła o pomoc prawną. W efekcie sąd nakazał Duffeyowi natychmiastowe opuszczenie domu i nałożył na niego zakaz kontaktowania się z żoną, który miał obowiązywać do 24 sierpnia 2026 roku.

Czytaj też: Makabryczny finał życia znanej influencerki. Miała tylko 30 lat

Telewizja NBC News poinformowała, że śledztwo wobec mężczyzny wszczęto po zawiadomieniu dotyczącym 15-letniej koszykarki z drużyny, którą trenował. Jeden z asystentów trenera przyłapał Duffeya na całowaniu nastolatki i poinformował o tym fakcie jej rodziców. Z ustaleń organów ścigania wynika, że mężczyzna wcześniej kontaktował się z dziewczyną telefonicznie, zapraszał ją do hotelu w trakcie wyjazdów na mecze, a także próbował przekupić ją pieniędzmi w zamian za dochowanie tajemnicy.

Detektywi nadal badają wszystkie okoliczności śmierci Sary Gilson. Zabójstwo wywołało olbrzymie poruszenie w amerykańskim społeczeństwie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że influencerka na krótko przed śmiercią głośno mówiła o czynach swojego męża i próbowała zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Zobacz też: Julia von Stein znów trafi na stół operacyjny. "Nie wiem, co lekarz zastanie, gdy otworzy moją twarz". Jest komentarz poprzedniego chirurga

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej