Skuteczny domowy sposób na czyszczenie srebra. Poczerniały łańcuszek odzyska blask w kilkanaście minut

Ciemny osad na ulubionej biżuterii przestanie być problemem, jeśli zastosujesz prostą metodę.

Przygotowanie specjalnego roztworu zajmuje chwilę, a zanurzone w nim srebro oczyszcza się w zaledwie 15 minut.

Tani i szybki patent gwarantuje doskonałe efekty bez konieczności kupowania drogich preparatów w sklepach.

Domowy sposób na czyszczenie srebra przywróci blask poczerniałemu łańcuszkowi

Użytkowana na co dzień biżuteria z czasem matowieje i pokrywa się nieestetycznym, ciemnym osadem. Srebro zmienia kolor pod wpływem utleniania oraz reakcji z siarkowodorem znajdującym się w powietrzu, kosmetykach, gumie czy jedzeniu takim jak cebula i jajka. W efekcie na metalu powstaje warstwa siarczku srebra, która przybiera barwę od żółtej przez brązową aż do głębokiej czerni. Zmiana odcienia ulubionego pierścionka nie oznacza jednak konieczności wyrzucenia go do kosza. Wystarczy zastosować bezpieczny domowy sposób na czyszczenie srebra. Tego rodzaju patenty świetnie sprawdzają się w przypadku większości przedmiotów, o ile nie zawierają one wrażliwych elementów takich jak bursztyny, perły, opale lub turkusy. Najlepsze efekty przynosi przygotowanie prostej mieszanki na bazie sody oczyszczonej oraz folii aluminiowej.

Soda oczyszczona i folia aluminiowa usuną ciemny nalot ze srebrnej biżuterii

Skuteczne odświeżenie ulubionej srebrnej biżuterii wymaga użycia kilku podstawowych przedmiotów z kuchni. Na początku należy wyłożyć niewielkie naczynie folią aluminiową w taki sposób, aby jej błyszcząca strona znajdowała się na górze. Do środka trzeba wlać gorącą wodę i dodać po jednej łyżeczce soli oraz sody oczyszczonej. W tak przygotowanej cieczy ląduje brudny łańcuszek na około piętnaście minut. W tym czasie zachodzi odpowiednia reakcja chemiczna polegająca na przeniesieniu siarczku srebra bezpośrednio na powłokę aluminiową. Po upływie kwadransa wystarczy wyciągnąć biżuterię, dokładnie umyć ją pod kranem i wytrzeć do sucha bardzo delikatnym materiałem.

Pasta do zębów to kolejny domowy sposób na czyszczenie srebra

Poza wspomnianą kąpielą chemiczną z użyciem folii aluminiowej można wykorzystać inne rozwiązania pomagające pozbyć się brudu z naszyjników. Popularnym wyborem okazuje się zwykła pasta do zębów, chociaż w tym przypadku trzeba uważać na ryzyko zarysowania powierzchni cennego metalu. Eksperci zalecają wybór najdelikatniejszych wariantów pozbawionych jakichkolwiek drobinek ścierających. Preparat należy nałożyć bezpośrednio na zabrudzone miejsce i zostawić w spokoju na dwadzieścia minut. Następnie całość myje się miękką szczoteczką i obficie spłukuje bieżącą wodą do momentu całkowitego usunięcia resztek nałożonego środka.

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