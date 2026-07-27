Takie sygnały wysyła twój organizm przy odwodnieniu. Dietetyczka kliniczna Roksana Środa zdradza, że pragnienie wcale nie jest pierwszym objawem

- Wysokie temperatury sprawiają, że organizm szybko traci płyny, co z kolei może prowadzić do odwodnienia organizmu.
- Dietetyczka kliniczna Roksana Środa podkreśla, iż nasze ciało wysyła nam sygnały, które mogą świadczyć o odwodnieniu.
- Odkryj, jak reaguje twój organizm na brak odpowiedniej ilości wody, zanim poczujesz pragnienie, i dowiedz się, jak skutecznie chronić się przed odwodnieniem.
W letnie dni powinniśmy wyjątkowo zadać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Jednocześnie należy pamiętać, że nie wszystkie napoje nawadniają w takim samym stopniu. Słodzone napoje gazowane, napoje energetyczne czy alkohol nie są dobrym wyborem podczas upałów. W przypadku długotrwałego wysiłku fizycznego lub intensywnego pocenia się może być natomiast wskazane uzupełnianie także elektrolitów, ponieważ wraz z potem organizm traci nie tylko wodę, ale również cenne minerały.
Takie sygnały wysyła nasz organizm podczas odwodnienia. Roksana Środa uczula na te objawy
Wiele osób uważa, że pierwszym sygnałem odwodnienia jest uczucie pragnienia. Tymczasem dietetyczka kliniczna i uczestniczka 14. edycji "MasterChefa" Roksana Środa zwraca uwagę, że ten objaw jest już sygnałem alarmowym, świadczącym o tym, że organizm zdążył utracić część wody. Zanim pojawi się wyraźna chęć napicia się, ciało często wysyła znacznie subtelniejsze sygnały, które łatwo pomylić ze zmęczeniem lub skutkami upału.
Większość z nas myśli, że dopóki nie chce nam się pić, wszystko jest w porządku. To jeden z największych mitów. Pragnienie wcale nie jest pierwszym objawem odwodnienia – to raczej czerwona lampka alarmowa, którą organizm zapala, gdy już straciliśmy około 1-2% wody. Można powiedzieć, że kiedy czujesz pragnienie, Twój organizm jest już w pewnym stopniu odwodniony.
Zanim pojawi się silne pragnienie, ciało wysyła subtelniejsze sygnały, które często ignorujemy lub mylimy z przemęczeniem, a to właśnie na nie warto zwrócić uwagę:
- Spadek koncentracji: mózg składa się w około 80% z wody. Nawet minimalny jej ubytek sprawia, że zaczynamy wolniej myśleć, trudniej nam się skupić i czujemy "mgłę mózgową".
- Ból i zawroty głowy: spadek objętości krwi sprawia, że do mózgu dociera mniej tlenu.
- Ciemny kolor moczu: to najprostszy test. Prawidłowo nawodniony organizm wydala mocz o barwie jasnej – słomkowej. Jeśli jest on ciemnożółty lub bursztynowy – to znak, że nerki oszczędzają każdą kroplę wody.
- Uczucie suchości w ustach i spadek elastyczności skóry
- Nagłe zmęczenie i osłabienie: bez wody krew gęstnieje, a serce musi pompować ją mocniej i szybciej, co natychmiast nas wycieńcza - podkreśla ekspertka.
Latem odpowiednie nawodnienie powinno stać się jednym z najważniejszych elementów codziennej troski o zdrowie. Regularne picie płynów i zwracanie uwagi na pierwsze sygnały wysyłane przez organizm pozwala zmniejszyć ryzyko odwodnienia oraz lepiej znosić nawet najbardziej upalne dni.