Takie sygnały wysyła twój organizm przy odwodnieniu. Dietetyczka kliniczna Roksana Środa zdradza, że pragnienie wcale nie jest pierwszym objawem

Wysokie temperatury sprawiają, że organizm szybko traci płyny, co z kolei może prowadzić do odwodnienia organizmu.

Dietetyczka kliniczna Roksana Środa podkreśla, iż nasze ciało wysyła nam sygnały, które mogą świadczyć o odwodnieniu.

Odkryj, jak reaguje twój organizm na brak odpowiedniej ilości wody, zanim poczujesz pragnienie, i dowiedz się, jak skutecznie chronić się przed odwodnieniem.

W letnie dni powinniśmy wyjątkowo zadać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Jednocześnie należy pamiętać, że nie wszystkie napoje nawadniają w takim samym stopniu. Słodzone napoje gazowane, napoje energetyczne czy alkohol nie są dobrym wyborem podczas upałów. W przypadku długotrwałego wysiłku fizycznego lub intensywnego pocenia się może być natomiast wskazane uzupełnianie także elektrolitów, ponieważ wraz z potem organizm traci nie tylko wodę, ale również cenne minerały.

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Takie sygnały wysyła nasz organizm podczas odwodnienia. Roksana Środa uczula na te objawy

Wiele osób uważa, że pierwszym sygnałem odwodnienia jest uczucie pragnienia. Tymczasem dietetyczka kliniczna i uczestniczka 14. edycji "MasterChefa" Roksana Środa zwraca uwagę, że ten objaw jest już sygnałem alarmowym, świadczącym o tym, że organizm zdążył utracić część wody. Zanim pojawi się wyraźna chęć napicia się, ciało często wysyła znacznie subtelniejsze sygnały, które łatwo pomylić ze zmęczeniem lub skutkami upału.

Większość z nas myśli, że dopóki nie chce nam się pić, wszystko jest w porządku. To jeden z największych mitów. Pragnienie wcale nie jest pierwszym objawem odwodnienia – to raczej czerwona lampka alarmowa, którą organizm zapala, gdy już straciliśmy około 1-2% wody. Można powiedzieć, że kiedy czujesz pragnienie, Twój organizm jest już w pewnym stopniu odwodniony. Zanim pojawi się silne pragnienie, ciało wysyła subtelniejsze sygnały, które często ignorujemy lub mylimy z przemęczeniem, a to właśnie na nie warto zwrócić uwagę: Spadek koncentracji: mózg składa się w około 80% z wody. Nawet minimalny jej ubytek sprawia, że zaczynamy wolniej myśleć, trudniej nam się skupić i czujemy "mgłę mózgową".

Ból i zawroty głowy: spadek objętości krwi sprawia, że do mózgu dociera mniej tlenu.

Ciemny kolor moczu: to najprostszy test. Prawidłowo nawodniony organizm wydala mocz o barwie jasnej – słomkowej. Jeśli jest on ciemnożółty lub bursztynowy – to znak, że nerki oszczędzają każdą kroplę wody.

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Nagłe zmęczenie i osłabienie: bez wody krew gęstnieje, a serce musi pompować ją mocniej i szybciej, co natychmiast nas wycieńcza - podkreśla ekspertka.

Latem odpowiednie nawodnienie powinno stać się jednym z najważniejszych elementów codziennej troski o zdrowie. Regularne picie płynów i zwracanie uwagi na pierwsze sygnały wysyłane przez organizm pozwala zmniejszyć ryzyko odwodnienia oraz lepiej znosić nawet najbardziej upalne dni.

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