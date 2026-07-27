Koszmar partnerki Jarosława Bieniuka. Jej pies został dotkliwie pogryziony. Konieczna była operacja

Rutynowy spacer z pupilem zamienił się dla partnerki Jarosława Bieniuka w prawdziwy horror. Zuzanna Pactwa była świadkiem ataku psa rasy shar pei na jej małego czworonoga. Zwierzak o imieniu Biggi trafił do kliniki weterynaryjnej z głębokimi ranami. Influencerka, nie kryjąc ogromnego oburzenia, domaga się, aby agresywne zwierzęta miały zakładane kagańce. Zwróciła się również do ewentualnych świadków zdarzenia z prośbą o kontakt.

Dramatyczna sytuacja miała miejsce na terenie gdyńskiego Orłowa. Zuzanna Pactwa spacerowała ze swoim psem, Biggim, kiedy na ich drodze stanął shar pei. Mimo że zwierzę było na smyczy, niespodziewanie rzuciło się na pupila partnerki Jarosława Bieniuka.

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Kobieta bez wahania udała się z rannym czworonogiem po pomoc do weterynarza. Na swoim profilu na Instagramie zrelacjonowała, jak bardzo ucierpiał jej pies. Niezbędne okazało się założenie szwów.

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Jesteśmy już w domu - trzy rany szyte. Sorry, ale uważam, że jeśli pies objawia agresję nawet na smyczy, to powinien mieć kaganiec. Widzę dużo psów codziennie na spacerach, są szkółki pod domem, plaże dla psów, wszyscy mają luz, są szczęśliwi i się bawią.

Sonda Czy zostałaś/eś kiedykolwiek zaatakowany przez agresywne psy? Tak Nie

Normalny pies nie zrobiłby czegoś takiego - sorry, szczególnie że Biggi nie jest psem, który podchodzi do psów albo na nie szczeka. Przeszedł obok i został zaatakowany .

Partnerka Jarosława Bieniuka zaapelowała do mieszkańców Orłowa. Zuzanna Pactwa przypuszcza, że właściciel shar peia mógł wcześniej brać udział w podobnych incydentach. Kobieta szuka osób, których zwierzęta również mogły paść ofiarą tego agresywnego psa.

Jeśli jest tu ktoś z Orłowa, kto kojarzy gościa z agresywnym shar pei i ma z nim jakąś sytuację, to piszcie do mnie.

Zuzanna Pactwa stanowczo podkreśla, że psy wykazujące agresję powinny być wyprowadzane nie tylko na smyczy, ale i w kagańcu.

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Agresywny pies to zawsze wina właściciela!

Co mówią przepisy o trzymaniu psów?

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności opiekuna w świetle prawa? Właściciel ma obowiązek sprawować kontrolę nad zwierzęciem i stosować środki ostrożności adekwatne do okoliczności.

Artykuł 77 Kodeksu wykroczeń określa sankcje za niedochowanie zwykłych lub nałożonych prawem środków ostrożności przy opiece nad psem. Ponadto, szczegółowe wymogi mogą wynikać z prawa miejscowego, czyli uchwał rad gmin lub miast.

W jakich sytuacjach pies musi mieć kaganiec?

Założenie kagańca jest zalecane zwłaszcza w przypadku psów przejawiających tendencje do gryzienia, rzucania się na inne zwierzęta, zjadania odpadków, czy też tych, które źle znoszą tłum, hałas i bliskość obcych ludzi. Portal "Psy-pies.com. Wszystko o psach" przygotował zestawienie sytuacji, w których kaganiec jest konieczny. Obejmuje ono:

psy przejawiające agresję w stosunku do ludzi lub innych zwierząt

psy, które pogryzły lub próbowały kogoś pogryźć

psy o wysokiej reaktywności, atakujące inne czworonogi

psy silne, nad którymi trudno zapanować w sytuacjach stresowych

psy ras zaliczanych do agresywnych, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

psy podróżujące transportem publicznym, o ile regulamin przewoźnika nakłada taki obowiązek

psy przebywające w miejscach, gdzie regulamin narzuca noszenie kagańca

psy mające skłonność do zjadania śmieci, trutek czy przypadkowego pokarmu znalezionego na spacerze

psy ras uznawanych za agresywne a obowiązek noszenia kagańca

Lista ras psów uznawanych za agresywne

W naszym kraju obowiązuje wykaz ras psów klasyfikowanych jako agresywne. Posiadanie przedstawiciela takiej rasy wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia w odpowiednim urzędzie. Do tej grupy zalicza się m.in.: amerykańskiego pit bull terriera, psa z Majorki, buldoga amerykańskiego, doga argentyńskiego, psa kanaryjskiego, tosa inu, rottweilera, akbash doga, anatolian karabasha, moskiewskiego stróżującego oraz owczarka kaukaskiego.

Warto pamiętać o weryfikacji lokalnych uchwał, regulaminów przewoźników i zasad obowiązujących w danych miejscach. Wymienione rasy na ogół wymagają wzmożonej ostrożności, a założenie kagańca może być obligatoryjne w licznych przestrzeniach publicznych.

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