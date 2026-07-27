Tak imprezuje Anna Wyszkoni! Zaskakujące wideo trafiło do sieci

Anna Wyszkoni przeżywa aktualnie najlepszy czas w swoim życiu. Artystka otwarcie mówi o tym, że dziś - jako 46-latka - czuje się znacznie pewniej w swojej skórze niż jeszcze kilka lat temu. Podkreśla to stylizacjami.

Ubieram się w to, co lubię, to, co mi się podoba. Uwielbiam się tym bawić. Stałam się bardziej odważna w stylizacjach, bo stałam się też bardziej odważną kobietą w życiu codziennym. Kiedy mam się bawić, jak nie teraz? Mam ciągle rezygnować z czegoś, bo mi nie wypada? To jest tylko w naszych głowach. W moim słowniku nie ma słów "nie da się" i "nie wypada". Masz ochotę? Zrób! Bo jutro życie może cię bardzo negatywnie zaskoczyć i nie będziesz miał już na to czasu - mówiła w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Teraz Wyszkoni postanowiła pójść o krok dalej i dać fanom wgląd w jej życie prywatne. Na kanale piosenkarki pojawiło się wideo zrealizowane do jej najnowszego singla o wymownym tytule "Cizia". Gwiazda pokazała w nim siebie taką, jaka jest naprawdę - bez żadnych filtrów i scenariusza. Po prostu spędzającą świetny czas z przyjaciółką.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

Tak bawi się Wyszkoni!

Anna Wyszkoni ma w planach wydanie nowej płyty. Najnowszym singlem zapowiadającym wydawnictwo jest "Cizia" - pop-rockowa propozycja, będąca manifestem silnej i niezależnej kobiety, którą wokalistka sama jest na co dzień. Do piosenki powstał zaskakujący wideoklip - nagrany telefonem podczas jednego z prywatnych wyjść piosenkarki z jej przyjaciółką. Sceny w toalecie czy podczas zabawy karaoke zaskoczą nawet najbardziej oddanych wielbicieli. "Cizia" nie idzie na żadne kompromisy! Jak wam się podoba w takim wydaniu?