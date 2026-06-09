Gwiazdy "Proud" na ściance. Tak prezentuje się obsada głośnego serialu HBO Max

"Proud" - serial obsypany nagrodami

Zanim "Proud" dotarł do polskich widzów, zdążył zrobić furorę za granicą. Światowa premiera produkcji odbyła się w marcu 2026 roku na międzynarodowym festiwalu Series Mania w Lille we Francji, na którym zdobyła nagrodę Grand Prix za najlepszy serial, a odtwórca głównej roli - Ignacy Liss otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora. To jedno z najważniejszych międzynarodowych osiągnięć polskiej produkcji serialowej ostatnich lat.

Za reżyserię serialu odpowiada Karol Klementewicz, który wspólnie z Moniką Pęcikiewicz napisał również scenariusz. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz, a producentem serialu jest Bogumił Lipski. Produkcja powstała pod szyldem TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Magnolia Films i składa się z ośmiu odcinków. Serial "Proud" zadebiutuje na platformie HBO Max w piątek, 12 czerwca 2026 roku, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień, aż do finału zaplanowanego na 31 lipca.

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O czym opowiada "Proud"?

Serial "Proud" to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Bohater grany przez Ignacego Lissa prowadzi beztroski, imprezowy tryb życia i pracuje jako model. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Od tego momentu zaczyna się jego najtrudniejsza życiowa próba - zmierzenie się z odpowiedzialnością, własnymi słabościami i społecznymi uprzedzeniami.

Gwiazdy "Proud" na ściance. Press junket serialu HBO Max

Na spotkaniu z mediami stawiła się niemal cała ekipa serialu. Nie zabrakło odtwórcy głównej roli, Ignacego Lissa, oraz aktorek i aktorów współtworzących obsadę: Marii Sobocińskiej, Mai Ostaszewskiej, Tamary Arciuch, Pauliny Holtz, Magdaleny Lamparskiej, Sylwii Boroń, Kamila Studnickiego, Mateusza Więcławka i Marcina Miodka.

Na ściance pojawili się również twórcy odpowiedzialni za kształt produkcji - reżyser i scenarzysta Karol Klementewicz, kompozytor Łukasz Targosz, producent Bogumił Lipski oraz kostiumografka Zofia Komasa. Pozujący przed błękitno-różową ścianką z logo HBO Max twórcy i aktorzy nie kryli dobrych humorów, a różnorodność stylizacji - od eleganckich garniturów po luźniejsze, sportowe akcenty - tylko podkreśliła energię towarzyszącą tej premierze.

Zobacz w naszej galerii, jak gwiazdy prezentowały się na wydarzeniu.

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