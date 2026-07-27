Dwie historie Warszawy, jeden bilet. Muzeum Fabryki Norblina i Art Box Experience ze wspólną ofertą na wakacje

To lato w Warszawie zapowiada się niezwykle fascynująco dla miłośników historii i kultury. Muzeum Fabryki Norblina oraz Art Box Experience połączyły siły, aby stworzyć wyjątkową ofertę, która pozwala spojrzeć na stolicę z dwóch, wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Od 18 lipca do 30 sierpnia 2026 roku zwiedzający mają niepowtarzalną okazję skorzystać ze wspólnego biletu, otwierającego drzwi do dwóch światów: autentycznego dziedzictwa przemysłowego jednego z najważniejszych kompleksów Królestwa Polskiego oraz immersyjnej, barwnej opowieści o Warszawie lat 20. i 30. XX wieku, prezentowanej na wystawie „Retro Warszawa”. Ta promocyjna inicjatywa to nie tylko oszczędność w porównaniu do zakupu oddzielnych wejściówek, ale przede wszystkim szansa na głębokie zanurzenie się w przeszłość miasta, które wciąż potrafi zaskoczyć swoją różnorodnością i bogactwem opowieści.

Fabryka Norblina: świadek przemysłowej historii Warszawy

Podróż rozpoczyna się w Muzeum Fabryki Norblina, gdzie uczestnicy wspólnie z przewodnikiem wyruszają na pasjonującą trasę „Fabryka Norblina w pigułce”. Ta około godzinna wyprawa w czasie to unikalna szansa, by zgłębić ponad 240 lat historii miejsca, które przez stulecia stanowiło serce gospodarczego rozwoju Warszawy. Podczas spaceru, prowadzącego przez najważniejsze elementy stałej ekspozycji, zwiedzający mają okazję podziwiać zabytkowe budynki, imponujące maszyny i urządzenia, a także dawne wyroby, które świadczą o kunszcie i innowacyjności tamtych czasów. Każdy zakamarek fabryki kryje w sobie niezwykłe historie ludzi – od założycieli po zwykłych pracowników – którzy swoją pracą i pasją przyczynili się do jej rozkwitu. Trasa pozwala zrozumieć ewolucję tego miejsca – od królewskiej posiadłości Franciszka Ryxa, przez słynną Fabrykę Norblina, Braci Buch i T. Wernera, aż po współczesną, wzorcową rewitalizację, która przywróciła blask jednemu z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów postindustrialnych w Polsce. To świadectwo przemian, które ukształtowały stolicę, i dowód na to, jak przeszłość może harmonijnie współistnieć z nowoczesnością, tworząc unikalne połączenie tradycji i awangardy w sercu dynamicznego miasta.

Retro Warszawa: immersyjna podróż do przedwojennej stolicy

Drugą, równie porywającą częścią tej historycznej eskapady jest wizyta na immersyjnej wystawie „Retro Warszawa” w Art Box Experience. To tutaj, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii rekonstrukcji obrazu, koloryzacji archiwalnych fotografii i filmów oraz monumentalnym projekcjom, zwiedzający zostają przeniesieni w czasie o niemal sto lat wstecz. Spacerując po wirtualnie odtworzonych brukowanych ulicach przedwojennej stolicy, odkrywają jej zapierającą dech w piersiach architekturę, poznają codzienne życie mieszkańców oraz wchłaniają unikalną atmosferę miasta, które tętniło kulturą, handlem i prawdziwie wielkomiejskim życiem. Wystawa „Retro Warszawa” została niedawno wzbogacona o szereg premierowych atrakcji, które jeszcze bardziej pogłębiają doświadczenie. Wśród nich znajduje się Fotoplastykon VR, oferujący podróż po przedwojennej Warszawie w technologii 3D, odświeżona przestrzeń inspirowana legendarnym klubem Adria oraz kino Splendid, prezentujące starannie odrestaurowane materiały filmowe z epoki. Za mistrzowską warstwę dźwiękową ekspozycji odpowiada Jan Młynarski, który poprzez autorskie kompozycje i precyzyjnie odtworzone odgłosy miasta, w niezwykły sposób przywraca autentyczny klimat dawnej Warszawy, sprawiając, że historia staje się niemal namacalna i odczuwalna wszystkimi zmysłami.

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Historia opowiedziana na dwa sposoby

„Warszawa to miasto wielu historii. Dzięki wspólnemu biletowi pokazujemy dwie z nich – przemysłową historię miejsca, które przez ponad dwa stulecia współtworzyło rozwój stolicy, oraz historię miasta pełnego energii, ludzi i niezwykłej atmosfery sprzed II wojny światowej. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać Warszawę w nowoczesny, angażujący sposób. Cieszymy się również, że wspólna oferta dostępna jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dzięki temu z atrakcji mogą w pełni korzystać także zagraniczni goście odwiedzający Warszawę, poznając historię miasta z dwóch wyjątkowych perspektyw podczas jednej wizyty w Fabryce Norblina” – podkreśla Joanna Kowalkowska, prezes zarządu Art Box Experience.

Uzupełniając tę myśl, Anna Madejska, menadżerka operacyjna Muzeum Fabryki Norblina, dodaje: „Fabryka Norblina od zawsze była miejscem, w którym spotykały się historia, przemysł i ludzie. Wspólna oferta z Art Box Experience pozwala pokazać, jak różnorodna jest historia Warszawy i zachęca do spojrzenia na nią z dwóch uzupełniających się perspektyw – autentycznych zabytków oraz nowoczesnej narracji immersyjnej, która wciąga i edukuje jednocześnie.”

Wakacje z historią dla całych rodzin

Myśląc o najmłodszych odkrywcach i ich opiekunach, organizatorzy przygotowali również specjalną ofertę rodzinną na okres letni. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą zwiedzać zarówno Art Box Experience, jak i Muzeum Fabryki Norblina całkowicie bezpłatnie. To doskonała okazja, aby całe rodziny mogły wspólnie wyruszyć w fascynującą podróż przez historię Warszawy, korzystając z bogactwa atrakcji obu instytucji. Promocja ta, objęta szczegółowymi regulaminami poszczególnych atrakcji, stanowi zachętę do aktywnego i edukacyjnego spędzania wakacyjnego czasu w stolicy, oferując wartościowe doświadczenie dla każdego członka rodziny. To idealny sposób na połączenie relaksu z nauką, odkrywając przy tym niezliczone tajemnice i opowieści ukryte w murach i ulicach Warszawy.

Informacje praktyczne

Planując wizytę, warto zapoznać się z kluczowymi informacjami praktycznymi. Oferta wspólnego biletu obowiązuje od 18 lipca do 30 sierpnia 2026 roku.Zwiedzanie rozpoczyna się w Punkcie Bilety/Info Muzeum Fabryki Norblina, zlokalizowanym w budynku Plater, na poziomie 0, a następnie kontynuowane jest w Art Box Experience.

Dostępne terminy zwiedzania:

Soboty (zwiedzanie w języku polskim): 11:30 – Muzeum Fabryki Norblina, 12:30 – Art Box Experience, 12:30 – Muzeum Fabryki Norblina, 13:30 – Art Box Experience

Niedziele (zwiedzanie w języku angielskim): 14:30 – Muzeum Fabryki Norblina, 15:30 – Art Box Experience

Ceny biletów (wspólny bilet):

Normalny – 95 zł

Ulgowy – 85 zł

Senior – 60 zł

Grupowy (od 10 osób) – 90 zł/os.

Łączny czas zwiedzania obu atrakcji wynosi około 120 minut. Dla grup zorganizowanych, liczących minimum 10 osób, istnieje możliwość rezerwacji indywidualnych terminów. Bilety dostępne są online na stronach obu instytucji, co ułatwia planowanie wizyty i gwarantuje miejsce w wybranym terminie.