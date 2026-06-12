"Proud": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Światowa premiera "Proud" odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli - Ignacy Liss.

"Proud" - o czym opowiada serial?

Filip jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach kolejnych seksualnych partnerów i pracą modela. Uważa, że dobra zabawa należy mu się po trudnym dzieciństwie, spędzonym w domu dziecka. Czym jest dla niego dorosłość? Czymś, co z pewnością może poczekać. Jego postawa jest nieustannym źródłem napięć z siostrą, która od lat stara się zastąpić mu rodziców. Gdy beztroska przestaje być uroczą cechą a staje się nieznośnym ciężarem, siostra mówi: dość. Jest przekonana, że jego styl życia ma swoją cenę i prowadzi go do nieuchronnej katastrofy. Filip jest przekonany, że panuje nad własnym życiem. Do czasu, gdy otrzymuje szokującą wiadomość. Powoli dociera do niego, że jego życie bezpowrotnie się zmieniło. Nieprzystosowany do życia musi nagle stanąć mocno na własnych nogach, ale czy potrafi?

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"Proud" - obsada

W głównej roli występuje Ignacey Liss, znany z takich filmów jak "Światłoczuła", "Znachor" czy "Idź pod prąd". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holtz.

W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki, Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Magdalena Lamparska, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Dariusz Toczek, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik czy Piotr Chys.

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"Proud" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Proud" ukazuje się w piątki i liczy łącznie osiem odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w dniu 12 czerwca, a ostatni obejrzymy pod koniec lipca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Proud", 1. odcinek - premiera 12 czerwca,

"Proud", 2. odcinek - premiera 19 czerwca,

"Proud", 3. odcinek - premiera 26 czerwca,

"Proud", 4. odcinek - premiera 3 lipca,

"Proud", 5. odcinek - premiera 10 lipca,

"Proud", 6. odcinek - premiera 17 lipca,

"Proud", 7. odcinek - premiera 24 lipca,

"Proud", 8. odcinek - premiera 31 lipca.

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