Ten polski serial zrobił furorę za granicą. "Proud" wreszcie ma datę premiery i zwiastun

Światowa premiera nowego polskiego serialu "Proud" odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli - Ignacy Liss.

"Proud" - o czym jest serial?

Serial "Proud" opowiada historię Filipa, młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami.

Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami?

"Proud" - obsada

W głównej roli zobaczymy Ignacego Lissa, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła", "Znachor" czy "Idź pod prąd". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holtz.

W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki, Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Magdalena Lamparska, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Dariusz Toczek, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik czy Piotr Chys.

"Proud" - premiera i liczba odcinków

Serial "Proud" składa się z 8 odcinków. Będzie można go zobaczyć w serwisie HBO Max już od 12 czerwca. (informacja prasowa)

"Proud" - zwiastun