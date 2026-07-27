Fit Lovers w nowej roli. Pamela i Mateusz spacerują z synkiem w letnich stylizacjach. Widać, że zrobiło się gorąco!

Fit Lovers cieszą się rodzicielstwem. Pamela i Mateusz chwalą się nowym życiem

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, tworzący w sieci duet Fit Lovers, 9 lipca pochwalili się narodzinami dziecka. W sieci pojawiły się fotografie wprost ze szpitalnej sali, na których dumna mama trzyma niemowlę, a towarzyszy im uradowany tata. Zdjęcia podpisane krótko jako "Nowy rozdział" wywołały lawinę gratulacji, zarówno od fanów, jak i osób z branży rozrywkowej. Para już wcześniej, podczas imprezy gender reveal, ogłosiła, że na świat przyjdzie chłopiec.

Do tej pory ich codzienność kręciła się wokół projektów zawodowych i intensywnych treningów. Obecnie Pamela i Mateusz skupiają się na opiece nad synkiem, chętnie dzieląc się z obserwatorami swoimi pierwszymi doświadczeniami. Ostatnio relacjonowali rodzinny spacer, nie ukrywając radości z faktu, jak bardzo zmieniło się ich podejście do życia.

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Kiedyś byłby zwykły spacer, na który w sumie nie chce się iść, teraz to najlepsza atrakcja!

Obserwatorzy zauważyli, że Pamela, krótko po narodzinach dziecka, wygląda doskonale i z promiennym uśmiechem prowadzi wózek. Influencerka zaznaczyła jednak, że powrót do sportu musi chwilę poczekać, a jej priorytetem jest opieka nad maluchem, chociaż bardzo brakuje jej regularnych ćwiczeń.

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Komentarze pod postami pary pełne są pozytywnych słów i zachwytów nad ich rodzicielskim debiutem. Uwagę zwraca również sylwetka Pameli, która bardzo szybko traci wagę po ciąży. Niespełna kilkanaście dni po rozwiązaniu młoda mama waży o 11 kilogramów mniej niż przed porodem.

Ostatecznie zostało mi +7 kg wagi sprzed ciąży i na tym się trzyma. Jest git - pisała Pamela w sieci.

Influencerka pochwaliła się w mediach społecznościowych zgrabną figurą, zdejmując górną część sukienki, by zaprezentować brzuch. Pamela w pełni akceptuje swoje ciało po porodzie. Na niedawny spacer wybrała odważny, letni strój - ze względu na upał założyła sportowy stanik. Jej partner również postawił na luz, dumnie prezentując tors w rozpiętej koszuli.

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