Magda Gessler w prostych włosach?! Te zdjęcia sławnej restauratorki rozgrzewają internet

Tej postaci nikomu nie trzeba przedstawiać. Magda Gessler, ikona polskiej gastronomii i telewizji, niezmiennie fascynuje publiczność nie tylko swoimi kulinarnymi kreacjami i barwną osobowością, ale również otwartością w dzieleniu się fragmentami swojego życia prywatnego. Przypomnijmy jej archiwalne zdjęcia, do których pozowała bez swojego znaku rozpoznawczego - bujnych blond loków.

Magda Gessler to ikona telewizji. Słynie też z fryzury

Magda Gessler od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych osobowości w Polsce, a jej programy telewizyjne, takie jak "Kuchenne rewolucje", stały się kultowe i zmieniły oblicze polskiej gastronomii. Dzięki swojej charyzmie, bezkompromisowości i autentyczności restauratorka zdobyła serca milionów widzów, stając się ikoną telewizji i autorytetem w dziedzinie kulinariów. Jej programy nie tylko bawią i uczą, ale również inspirują do zmian i pokazują, że z pasją i determinacją można osiągnąć sukces.

Magda Gessler jest również właścicielką wielu renomowanych restauracji, które cieszą się ogromną popularnością i są znane z wyśmienitej kuchni i niepowtarzalnej atmosfery. Nie brakuje też jednak kontrowersji związanych z wysokimi cenami. Co z medialnym wizerunkiem? Królowa polskiej gastronomii słynie z ciętego języka i burzy blond włosów. Warto przypomnieć, że chociażby Doda niedawno, odpowiadając na krytyczne słowa Gessler, nazwała ją... "wrednym czupiradłem".

Takie włosy restauratorka miała kiedyś - stare zdjęcia

Nie każdy pamięta, że przed powstaniem "Kuchennych rewolucji" czy "MasterChefa" restauratorka wyglądała całkiem inaczej. Od wielu lat jest blondynką, ale wcześniej nie posiadała tak bujnych loków. Miała znacznie krótsze i mniej kręcone włosy, a na niektórych archiwalnych zdjęciach możemy ją zobaczyć w całkiem wyprostowanej fryzurze. Magda Gessler sama od czasu do czasu pokazuje fanom fotki z prywatnego archiwum, chociażby wykonane podczas spotkań z innymi gwiazdami. Stare zdjęcia restauratorki znajdziecie w naszej galerii.

Magda Gessler szczerze o życiu prywatnym. Nie ukrywała dramatów z przeszłości

Choć widzowie kojarzą bezkompromisową restauratorkę z ogromem pozytywnej energii, Magda Gessler ma w życiorysie wiele trudnych momentów. W wywiadach wielokrotnie wracała wspomnieniami nie tylko do największych radości i spektakularnych osiągnięć zawodowych, ale również do bolesnych chwil. Jednym z takich momentów była przedwczesna strata męża, Volkharta Müllera, który zmarł w 1987 roku na nowotwór skóry.

"Byłam z nim do końca. Zmarł w moich ramionach. Wszystko, co potem się działo i dzieje obecnie w moim życiu, jest wynikiem tej straty. Całe życie uciekałam od tej tragedii, żyłam swoją pasją, rozwijałam ją. Straciłam wspaniałego, dobrego człowieka. [...] Kiedy odszedł, chciałam trochę tego dobra oddać innym. Synowi, pracy, światu. Już wtedy zaczęłam dobrze zarabiać, sprzedawałam wiele obrazów. Robiłam też wystroje wnętrz, a z czasem także prywatny catering dla króla Hiszpanii. Im ciężej chorował Volkhart, tym bardziej chciałam pokazać mu, że poradzę sobie w życiu i umiem zarabiać pieniądze" - wspominała przed laty w rozmowie z magazynem "Grazia".

