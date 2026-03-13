Dorota Wellman zmieniła partnera w "DDTVN" i z nim zatańczyła. Co na to Prokop?!

Ten nietypowy występ wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Dorota Wellman i Marcin Prokop potrafią zaskoczyć swoich widzów, jednocześnie utrzymując wysoki poziom rozrywki, co udowodnili w czwartkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN". Choć robotyka jest coraz bardziej obecna w naszym życiu, rzadko pojawia się w kontekście... tańca towarzyskiego, zwłaszcza w porannym programie telewizyjnym.

Dorota Wellman zatańczyła z robotem. Prokop oniemiał z wrażenia

Dorota Wellman i Marcin Prokop to duet, który od lat gości w polskich domach. Ich wspólna droga rozpoczęła się w "Pytaniu na Śniadanie", a w 2007 roku dołączyli do ekipy "Dzień Dobry TVN". Od samego początku ich współpraca charakteryzowała się niezwykłą chemią, błyskotliwym humorem i profesjonalizmem. Ostatnio nierozerwalny duet gościł w studiu popularnego w sieci robota. Niespodziewanie Wellman porwała go do tańca! Nagranie lotem błyskawicy obiegło media społecznościowe.

Tańce potrwały, aż robotyczny Edward upadł na kawowy stolik. Dziennikarka nie omieszkała skomentować:

"Na mój widok mężczyźni się obalają!"

Co na to wszystko Marcin Prokop? Telewizyjny partner Wellman najwyraźniej odczuł zazdrość, ale nic nie zwiastuje jak na razie tego, by humanoid zastąpił go w "Dzień Dobry TVN"...

"Czuję się zazdrosny, Dorota! Nie zdradzaj mnie. Tu masz inteligencję" - skwitował z przekąsem.

Edward Warchocki - kim jest?

Edward Warchocki to zaawansowany robot humanoidalny typu Unitree G1, który robi niemalże influencerską karierę w mediach społecznościowych. Urządzenie mierzy tylko 1,32 metra, ale za to bawi wyjątkowym charakterem. Dla wielu... odzwierciedla stereotypowych Polaków! Za realizację tego projektu odpowiadają Bartosz Idzik i Radosław Grzelaczyk, a cała sprawa wywołała wielkie emocje i zachęciła do dyskusji nad postępem technologii.

