Iga Świątek w Rzymie. Czy mecz z Naomi Osaką będzie wielką lekcją dla Polki?

Iga Świątek analizuje swoje występy w Rzymie

Polska tenisistka Iga Świątek podkreśliła, że zwycięstwo nad Elisabettą Cocciaretto (6:1, 6:0) było znacznie łatwiejsze niż poprzednie. Spotkanie z Caty McNally, które odbyło się w piątek, okazało się znacznie bardziej wymagające i testujące umiejętności. Taki kontrast w rozegranych meczach daje cenne doświadczenie na kortach Foro Italico, gdzie rozgrywany jest turniej.

Świątek zwróciła uwagę na swoją konsekwentną grę od początku niedzielnego pojedynku. Zaprezentowała dwa różne style gry podczas dotychczasowych spotkań w Rzymie. To zróżnicowane podejście jest dla niej wartościowe i pozwala lepiej przygotować się do kolejnych wyzwań turniejowych, stawiając na wszechstronność na korcie.

"Grałam dwoma różnymi stylami i myślę, że dobrze mieć takie doświadczenie."

Kluczowe starcie: Iga Świątek kontra Naomi Osaka?

Przed poniedziałkowym meczem 1/8 finału, w którym Polka zmierzy się z Naomi Osaką, Iga Świątek wyraziła swoje przewidywania. Uważa, że będzie to bardzo trudny pojedynek i spodziewa się intensywnej rywalizacji na wysokim poziomie. Możliwość wspólnego treningu w Madrycie dała jej pewien wgląd w styl gry byłej liderki rankingu WTA, co może okazać się pomocne.

Świątek otwarcie przyznała, że Naomi Osaka może być wymagającą przeciwniczką na korcie. Mimo to, czuje się podekscytowana nadchodzącym spotkaniem. Polka postrzega każdy taki mecz jako cenną lekcję, niezależnie od ostatecznego wyniku rywalizacji w Wiecznym Mieście, co świadczy o jej profesjonalnym podejściu.

"Jestem naprawdę podekscytowana, bo niezależnie od tego, co się wydarzy, będzie to dla mnie lekcja."

Dieta i wsparcie kibiców w turnieju WTA Rzym

Zapytana o optymalny posiłek przed tak ważnym meczem, Iga Świątek ujawniła swoje preferencje żywieniowe. Podczas turnieju stara się jeść lekko, aby utrzymać odpowiednią kondycję i samopoczucie. Choć wybrałaby makaron z guanciale, to ze względu na zawartość tłuszczu, zdecyduje się na prostsze danie, takie jak kurczak, aby czuć się lepiej na korcie.

W kwestii wsparcia kibiców na rzymskim stadionie, Iga Świątek zauważyła specyficzną reakcję publiczności. Podczas meczu z włoską zawodniczką, Włosi nie mieli wielu okazji do entuzjastycznego oklaskiwania, co mogło wynikać z jednostronnego przebiegu spotkania. Mimo to doceniła pozytywne przyjęcie i fakt, że ma wielu fanów w Rzymie, także z uwagi na polską społeczność i swoje wcześniejsze sukcesy jako trzykrotna zwyciężczyni tego turnieju. Na trybunach było także kilkuset wiwatujących Polaków, którzy zagrzewali ją do walki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.