Ekstraklasa koszykarzy – Anwil Włocławek sensacyjnie odpada. Kto zagra z Legią Warszawa?

Anwil Włocławek poza play off Tauron Basket Ligi

Faza play in o ósme miejsce w play off Ekstraklasy koszykarzy zakończyła się sensacyjną porażką Anwilu Włocławek. Mimo siódmej pozycji po sezonie zasadniczym, włocławianie nie zdołali awansować do ćwierćfinałów. Najpierw ulegli Zastalowi w rywalizacji o siódme miejsce, a następnie na własnym parkiecie przegrali z MKS Dąbrowa Górnicza, kończąc swój udział w tegorocznych rozgrywkach. Mecz zakończył się wynikiem 84:87, co przypieczętowało ich odpadnięcie.

Spotkanie rozgrywane we Włocławku charakteryzowało się zmienną dynamiką. Anwil prowadził po drugiej kwarcie, wygrywając ją 26:11, jednak nie zdołał utrzymać przewagi do końca meczu. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło w czwartej odsłonie, którą MKS wygrał 25:15. Wśród punktujących Anwilu wyróżnił się Tyler Wahl z dorobkiem 20 punktów, wspierany przez Shaqa Buchanana z 17 oczkami.

MKS Dąbrowa Górnicza w play off. Kto zmierzy się z Legią?

Zwycięstwo 87:84 nad Anwilem Włocławek zapewniło MKS Dąbrowa Górnicza awans do fazy play off z ósmego miejsca. Jest to znaczący sukces dla drużyny, która będzie miała teraz szansę rywalizować z najlepszymi zespołami ligi. Ich determinacja i skuteczność w kluczowych momentach meczu pozwoliły na pokonanie wyżej notowanego rywala. MKS Dąbrowa Górnicza zagra teraz z Legią Warszawa, triumfatorem fazy zasadniczej.

W zespole MKS Dąbrowa Górnicza do sukcesu najbardziej przyczynił się Martin Peterka, który zdobył 18 punktów. Ważne punkty dorzucili również Luther Muhammad z 13 oczkami oraz Roland Curry z 11 punktami. Kolejni zawodnicy, Dale Bonner i Jakub Musiał, uzyskali po 9 punktów każdy. Zespołowa gra i skuteczność w ataku były kluczowe dla zwycięstwa MKS-u w tym decydującym spotkaniu play in.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.