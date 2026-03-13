Ceny cateringu wielkanocnego u Magdy Gessler idą w górę. Za słoik majonezu zapłacisz krocie

Magda Gessler kusi wielkanocnym cateringiem z restauracji

Siedemdziesięciodwuletnia Magda Gessler od dekad funkcjonuje w polskim show-biznesie jako niekwestionowany autorytet kulinarny. Zanim gwiazda zyskała masową popularność dzięki programowi stacji TVN "Kulinarnych rewolucji", brylowała już na warszawskich salonach. Dla ogromnej rzeszy Polaków stanowi ona dzisiaj absolutną wyrocznię w sprawach dobrego smaku i gastronomii.

Ta charyzmatyczna i słynąca z bezkompromisowych opinii postać telewizyjna uchodzi za symbol wyczucia stylu oraz ogromnego dystansu do własnej osoby. Aktywność znanej restauratorki wykracza daleko poza szklany ekran. Bizneswoman kieruje kilkoma popularnymi lokalami gastronomicznymi i wydaje poczytne książki kucharskie. Chętnie dzieli się też swoim zamiłowaniem do gotowania podczas licznych wystąpień w mediach.

Lokale należące do słynnej ekspertki kulinarnej regularnie przygotowują dla klientów gotowe potrawy świąteczne z opcją wygodnej dostawy pod wskazany adres. Warszawska restauracja "U Fukiera" po raz kolejny opracowała na czas Wielkanocy unikalne, dedykowane menu. Oferta ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony entuzjastów tradycyjnych smaków.

Miłośnicy talentu Magdy Gessler mają szansę ugościć swoich bliskich profesjonalnie przygotowanymi potrawami, o ile dysponują odpowiednio zasobnym portfelem. Organizacja świątecznej uczty z udziałem dań od znanej kreatorki smaku wiąże się w tym sezonie z jeszcze wyższymi kosztami niż miało to miejsce zaledwie rok temu.

Kosmiczne ceny u Magdy Gessler. Jajka i mazurki mocno podrożały

Analiza cennika tradycyjnych świątecznych przystawek, takich jak wędliny, sosy czy jajka, może wywołać spory ból głowy u niejednego klienta. Za dwustugramowy słoiczek rzemieślniczego majonezu trzeba w tym roku zapłacić 27 złotych. Pojemnik pasty jajecznej ze szczypiorkiem wyceniono na 37 złotych, co oznacza podwyżkę o dwa złote względem ubiegłego roku, a identyczna gramatura sosu tatarskiego uszczupli nasz budżet o 39 złotych.

Właśnie wspomnianym sosem można wzbogacić chociażby klasyczne jajka, które również swoje kosztują. Komplet pięciu połówek jaj faszerowanych pieczarkami to wydatek rzędu 39 złotych, natomiast wariant z nadzieniem z polskiej szynki kosztuje 42 złote. Fani wędlin za pół kilograma kiełbasy jałowcowej zapłacą 39 złotych, a za białą parzoną 43 złote. Stawki te wzrosły o około dwa złote w porównaniu do zeszłego sezonu.

O symboliczną złotówkę w górę poszybowała cena pieczonego schabu z dodatkiem śliwki. Z kolei koszty zakupu pasztetu przygotowywanego na bazie dziczyzny i grzybów utrzymały się na ubiegłorocznym poziomie. Klienci za czterystugramową foremkę tego mięsnego przysmaku muszą zapłacić zawrotne 98 złotych.

Koszt zakupu faszerowanego śliwką schabu ustalono z kolei dokładnie na 78 złotych. Konsumenci preferujący dziczyznę w formie pasztetu z grzybami wydadzą wspomnianą wcześniej kwotę 98 złotych za opakowanie o wadze 400 gramów.

Świąteczne zupy oferowane w litrowych niemal słojach o pojemności 900 mililitrów także mocno uderzają w kieszeń. Podstawowy, czysty rosół gotowany na wielu rodzajach mięs kosztuje 67 złotych. Klasyczny biały barszcz na naturalnym zakwasie to wydatek 69 złotych, podczas gdy za aromatyczny żur z prawdziwkami trzeba zapłacić aż 79 złotych.

Zwieńczeniem wielkanocnego biesiadowania są oczywiście desery, za które słono zapłacimy, bowiem tegoroczne ceny tradycyjnych mazurków wahają się w przedziale od 75 do 79 złotych. W minionym roku najtańsza wersja tego ciasta kosztowała 63 złote, a najdroższa zamykała się w kwocie nieprzekraczającej 70 złotych.

Cena klasycznej, drożdżowej babki wzrosła dokładnie o trzy złote. W bieżącym sezonie za ważący około 1,2 kilograma wypiek należy uiścić 91 złotych. Miano najdroższego deseru w świątecznym asortymencie u Magdy Gessler wciąż dumnie dzierży beza z kremem, za którą obecnie zapłacimy 133 złote.

