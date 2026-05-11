Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii. Dedykacja dla zmarłego ojca trenera Flicka, ale kto zainspirował graczy?

Barcelona świętuje 29. tytuł mistrza Hiszpanii

FC Barcelona, trzy kolejki przed zakończeniem sezonu, zgromadziła 91 punktów, zapewniając sobie 29. mistrzostwo Hiszpanii. Jej wicelider, Real Madryt, pozostaje z 77 punktami, co definitywnie uniemożliwia "Królewskim" wywalczenie tytułu. To znaczące osiągnięcie przypieczętowano zwycięstwem nad Realem Madryt wynikiem 2:0.

Piłkarz Barcelony Raphinha podkreślił, że mimo początkowych trudności w sezonie, zespół zdołał się podnieść i grał "spektakularnie" aż do zdobycia tytułu. Triumf w La Liga to coś, co z pewnością warto celebrować, a drużyna udowodniła swoją siłę psychiczną i sportową.

"Zwycięstwo w La Liga to coś, co warto świętować. W tym sezonie spisaliśmy się bardzo dobrze. Wszystkie drużyny przeżywają trudne chwile, ale trzeba umieć się po nich otrząsnąć. Ta drużyna pokazała, że potrafi to robić. Mieliśmy gorsze momenty na początku sezonu, ale potem byliśmy spektakularni" – ocenił Brazylijczyk na antenie telewizji Movistar+.

Kto szczególnie zainspirował zawodników Barcelony?

Raphinha skierował również słowa uznania do trenera Hansiego Flicka, który pomimo osobistej tragedii związanej ze śmiercią ojca, był obecny na stadionie Camp Nou. Brazylijski skrzydłowy wyznał, że Flick stał się dla niego niczym ojciec, pomagając mu odzyskać wiarę w swoje umiejętności.

Pomocnik Barcelony Pedri również zadedykował zdobyty tytuł ojcu Flicka, wyrażając chęć podrzucenia trenera w powietrze. Był to gest mający ułatwić szkoleniowcowi zniesienie straty oraz podziękowanie za wszystko, co dał drużynie. Dedykacja dla ojca trenera Flicka w niebie stała się symbolicznym wyrazem jedności zespołu w trudnym momencie.

"Chciałbym podrzucać trenera w powietrze. Chcieliśmy to zrobić dla niego, aby łatwiej zniósł stratę, którą poniósł i podziękować za wszystko, co nam dał. To dedykacja dla ojca Flicka w niebie. Wszystko dla niego" – oświadczył Pedri.

Zwycięstwo nad Realem Madryt smakuje szczególnie

Pedri podkreślił, że zdobycie mistrzostwa Hiszpanii po pokonaniu Realu Madryt ma szczególny smak i przejdzie do historii. Zespół odniósł sukces po świetnym meczu, dominując przez cały czas i dając rywalom niewiele okazji do ataku. To drugie mistrzostwo La Liga dla Pedriego, co czyni to osiągnięcie jeszcze bardziej wyjątkowym.

W 77. minucie spotkania na boisku zameldował się napastnik Robert Lewandowski, natomiast drugi z Polaków, Wojciech Szczęsny, spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Zwycięstwo pozwoliło zawodnikom świętować z rodziną, kibicami i przyjaciółmi, podkreślając, że "to nie jest coś, co osiąga się każdego dnia", co dodaje wartości całemu triumfowi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.