Magda Gessler o swoich inspiracjach. Tak odpowiedziała fanom

Magda Gessler od lat inspiruje Polaków swoją pasją do gotowania i talentem do tworzenia wyjątkowych miejsc. Jej programy telewizyjne, takie jak "Kuchenne rewolucje", "MasterChef" i "Magda gotuje Internet", przyciągają miliony widzów, a jej restauracje cieszą się ogromną popularnością. Sekretem sukcesu Magdy Gessler jest nie tylko jej kulinarny talent, ale także umiejętność dostrzegania potencjału w każdym miejscu i przekształcania go w przestrzeń pełną smaku i charakteru.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Magda Gessler w trakcie kolejnych rewolucji

Trwa 32. sezon programu "Kuchenne rewolucje", śledzonego przez Polaków z zapartym tchem już od kilkunastu lat. Emocjonujące metamorfozy restauracji można oglądać premierowy w każdy czwartek.

Na start Magda Gessler zrewolucjonizowała lokale w Chorzowie i Poznaniu, a potem wyruszyła do jednej z nadmorskich miejscowości. Tuż przed wyjazdem nad Bałtyk postanowiła odpowiedzieć na nurtujące jej obserwatorów pytanie.

ZOBACZ TEŻ: Doda stawia ultimatum Magdzie Gessler. Chodzi o pieniądze na szczytny cel

Restauratorka zdradza, co ją inspiruje

Wielu fanów pyta gospodynię "Kuchennych rewolucji" o to, skąd biorą się jej pomysły na przemiany miejsc potrzebujących restauratorskiej pomocy. Odpowiedź jest prosta! Magda Gessler zdradziła, że inspirujący jest dla niej kontakt z innymi ludźmi. Korzysta też z intuicji oraz swojego wieloletniego doświadczenia. Przypomnijmy, że jej zawodowa przygoda z kulinariami rozpoczęła się w latach 80. w słonecznej Hiszpanii, gdzie miała okazję gotować między innymi dla króla.

"Często pytacie, skąd czerpię inspiracje na nowe lokale, menu, wystrój… Inspiracją są ludzie, ich doświadczenia, przeżycia. Łączę to z moim doświadczenie i przeczuciem. Tak powstają kolejne lokale w trakcie 'Kuchennych rewolucji'" - napisała gwiazda na Instagramie.