MKS Dąbrowa Górnicza w play off Ekstraklasy koszykarzy. Z kim zmierzy się w walce o półfinał?

MKS Dąbrowa Górnicza: Droga do play off

Koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza, prowadzeni przez trenera Artura Gronka, przystępowali do fazy play in z dziewiątej pozycji w tabeli Orlen Basket Ligi. Trener Gronek to mistrz Polski z Zastalem Zielona Góra, osiągając ten tytuł jako najmłodszy szkoleniowiec w historii PLK, mając zaledwie 32 lata. Aby awansować do ćwierćfinałów, MKS musiał pokonać dwóch rywali. Najpierw zwyciężyli we własnej hali Tasomiks Rosiek Stal Ostrów Wlkp. wynikiem 94:86, co otworzyło im drogę do kolejnego, decydującego starcia.

W niedzielnym meczu o wejście do play off MKS zmierzył się z Anwilem Włocławek, który po sezonie zasadniczym plasował się na siódmym miejscu. Dąbrowianie okazali się lepsi, wygrywając sensacyjnie we Włocławku 87:84. O ich triumfie zadecydowała czwarta kwarta, którą MKS zwyciężył wyraźnie 25:15, mimo że Anwil grał bez kontuzjowanego kapitana Michała Michalaka. Liderem zespołu był Czech Martin Peterka, który zanotował double-double: 18 punktów i 10 zbiórek oraz dwie asysty.

Kiedy rozpocznie się rywalizacja o mistrzostwo Polski?

Rywalizacja o mistrzostwo Polski w koszykówce rozpocznie się już 13 maja. W ćwierćfinale King Szczecin (bilans 21-9) zagra z Orlen Zastalem Zielona Góra (16-14), który w fazie play in pokonał Anwil Włocławek 86:71. Dla trenera Arkadiusza Miłoszewskiego i Andrzeja Mazurczaka ze Zastalu, będą to szczególne spotkania przeciwko byłemu klubowi, z którym zdobywali złoto i srebro w poprzednich sezonach. Asystentem Miłoszewskiego był Maciej Majcherek, obecnie najlepszy szkoleniowiec sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi.

Trzecią parę tworzą Śląsk Wrocław (20-10) i Arka Gdynia (18-12), a Wrocławian poprowadzi nowy trener Jacek Winnicki, który zastąpił Ainarsa Bagatskisa. Winnicki ma na koncie pięć złotych medali jako asystent w Śląsku oraz srebro z Turowem Zgorzelec i Polskim Cukrem Toruń. Czwartą parę ćwierćfinałową stanowią brązowy medalista Energa Trefl Sopot (19-11) oraz Dziki Warszawa (18-12), które po raz pierwszy w historii zagrają w play off ekstraklasy. Dziki, pod wodzą trenera Marco Legovicha, odniosły już w tym sezonie zwycięstwo w Północnoeuropejskiej Lidze koszykarzy. Ćwierćfinały będą toczyć się do trzech zwycięstw, z dwoma pierwszymi oraz ewentualnym piątym meczem rozgrywanym na parkietach wyżej rozstawionych drużyn.

