Magda Gessler świętuje sukces i wyznaje: "idę za sercem"! Restauratorka na samym szczycie ważnej listy

Sukces można mierzyć na wiele sposobów. W przypadku najpopularniejszej restauratorki w Polsce możemy mówić nie tylko o prestiżowych lokalach w całym kraju, ale też dużej oglądalności jej programów, wiernym gronie fanów czy ikonicznych tekstach, które stały się klasykami polskiego Internetu. Magda Gessler właśnie trafiła jednak na samą górę zestawienia, które podsumowało polskie gwiazdy przy pomocy liczb, a dokładnie - wartości ich marek osobistych.

Królowa show-biznesu? Magda Gessler najcenniejszą kobiecą marką w Polsce

Instytut Monitorowania Mediów oraz magazyn "Forbes Women" opublikowały zaktualizowany ranking najcenniejszych marek kobiecych nad Wisłą. W kategorii "media, kultura, sztuka" króluje właśnie Magda Gessler, której zasięg brutto wynosi ponad 870 mln złotych. 73-letnia prowadząca "Kuchenne rewolucje" wyraźnie wyprzedziła zatem koleżanki z pokrewnych dziedzin.

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Drugie miejsce zajęła Katarzyna Cichopek, a podium uzupełnia Olga Tokarczuk. Na kolejnych miejscach eksperci uplasowali Małgorzatę Rozenek-Majdan, Martynę Wojciechowską i Agnieszkę Kaczorowską, zaś kolejna znana z kulinarnych programów restauratorka, Ewa Wachowicz, znalazła się na siódmym miejscu, tuż przed Jolantą Kwaśniewską. Jak podkreśla Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM, Magda Gessler jest nie tylko konsekwentna w prowadzeniu swojego programu od lat, ale na bieżąco potrafi też zaskakiwać. Mimo masy pracy nie unika również kontaktu ze światem wirtualnym, prowadząc profile w mediach społecznościowych.

"Magda Gessler od lat pokazuje, że siłę marki osobistej można skutecznie budować poprzez konsekwencję - ten sam program od trzydziestu kilku sezonów pozostaje głównym punktem odniesienia dla jej medialności, a mimo to co roku potrafi wywołać nową falę zainteresowania. Widać to także w mediach społecznościowych - Instagram, prowadzony regularnie i przy dużej liczbie publikacji, pozostaje jej najsilniejszym kanałem pod względem zaangażowania, podczas gdy TikTok pokazuje zupełnie inny mechanizm: dziewięć postów i łącznie blisko 90,5 tysiąca interakcji dowodzi, że na tej platformie o sile profilu decyduje trafność treści, nie jej częstotliwość" - czytamy.

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Restauratorka świętuje, ale przyznaje: "nie gonię za pierwszymi miejscami"

Po publikacji tegorocznego zestawienia głos zabrała wreszcie sama zainteresowana. Na swoich społecznościowych profilach Magda Gessler zdecydowała się na krótkie podziękowania. Restauratorka nie kryje wzruszenia, ale przyznaje, że jej celem nie są szczyty plebiscytów, a kierowanie się sercem.

"Nie gonię za pierwszymi miejscami. Idę za sercem. A ono, jak widać, zna drogę lepiej ode mnie :)))))) Dziękuję" - czytamy i gratulujemy.

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.