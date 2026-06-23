Magda Gessler przerwała nasz wywiad z Pascalem Brodnickim! Miała coś ważnego do powiedzenia

Magda Gessler przerwała wywiad z Pascalem Brodnickim

Jesienią 2026 widzowie stacji TVN zobaczą 15. sezon programu "MasterChef". Ta edycja będzie wyjątkowa, ponieważ do show programu dołączy nowy juror. Będzie to Pascal Brodnicki, jeden z najpopularniejszych kucharzy w Polsce. Z TVN-em jest związany już od wielu lat. 22 lata temu prowadził już własny program kulinarny "Pascal: Po prostu gotuj!". Teraz wraca do telewizji, ale w zupełnie nowej roli. Nigdy wcześniej nie był jurorem. O tym, jakie było to wyzwanie opowiedział w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI. Niespodziewanie jego wypowiedź przerwała... Magda Gessler! Restauratorka, która jest związana z "MasterChefem" od pierwszej decyzji miała coś ważnego do powiedzenia na temat Brodnickiego.

ZOBACZ TAKŻE: Pascal Brodnicki o dołączeniu do "MasterChefa". Zdradził, jak dogadywał się z jurorami

Pascal Brodnicki o debiucie w programie "MasterChef". Wywiad przerwała Magda Gessler!

"To jest moja krew"

Magda Gessler podeszła do naszej kamery, aby powiedzieć, że jest bardzo zadowolona ze współpracy z Pascalem Brodnickim na planie "MasterChefa".

No przecież jak gdyby to jest moja krew. On jest wspaniały, znakomity znawca. Opanowany i z ogromnym szacunkiem do ludzi, co mnie bardzo cieszy i to było bardzo potrzebne - powiedziała o koledze z programu słynna restauratorka.

Gessler zażartowała też, gdy usłyszała pytanie, dlaczego Pascal zdecydował się na powrót do telewizji.

Dlatego, że chcę pracować ze mną - wtrąciła żartobliwie.

Magda Gessler dalej wierzy w "MasterChefa"

"MasterChef" ma już 15 edycji, ale Magda Gessler uważa, że nadal jest bardzo potrzebny.

Dalej ma sens pokazywanie ludziom, że ich zdrowie zależy od dobrego jedzenia, od przyjemności jedzenia, od relaksu w czasie jedzenia i od tego, że wybierać produkty, które nam nie szkodzą. To nam przedłuża życie. I to jest nasza rola w narodzie, który niestety przez Unię Europejską i kosmopolityczną politykę stał się trochę ofiarą braku polskich zasad jedzenia, które dawały nam zdrowie, jak kiszonki itd. Więc my tego bronimy - mówi Magda Gessler dla ESKI.