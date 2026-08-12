Marcin Budkowski nowym szefem Cadillaca. Zastąpił doświadczonego Brytyjczyka

Polak na czele Cadillaca

W środę zespół poinformował o natychmiastowym objęciu stanowiska szefa debiutującej w Formule 1 ekipy Cadillaca przez Marcina Budkowskiego. 49-letni Polak zastąpił na tym miejscu 61-letniego Brytyjczyka Graeme'a Lowdona. Poprzedni dyrektor kierował wspieraną przez koncern General Motors formacją od początku 2024 roku. Nowy szef ma za zadanie pomóc w długoterminowym rozwoju konkurencyjności zespołu w stawce królowej sportów motorowych.

Amerykańska ekipa jest obecnie jedynym zespołem, który w jedenastu dotychczasowych rundach sezonu nie zdobył jeszcze ani jednego punktu. Mimo braku zdobyczy punktowych, samochody Cadillaca przez większość czasu prezentowały lepsze tempo niż maszyny rywali z Aston Martina. Warto podkreślić, że barwy zespołu reprezentują niezwykle doświadczeni w mistrzostwach świata kierowcy. Bolidami rywalizują w tym sezonie Meksykanin Sergio Perez oraz fiński zawodnik Valtteri Bottas.

„Jego nominacja jest następstwem planowanej zmiany kierownictwa, w miarę jak organizacja ewoluuje od początkowej fazy rozwoju do kolejnego etapu wyścigowych osiągnięć” – napisano w oświadczeniu, dziękując Lowdonowi za jego wkład.

Jakie jest doświadczenie dyrektora?

Nowy przełożony amerykańskiej ekipy ma bardzo bogate doświadczenie na różnych stanowiskach w świecie Formuły 1. Dan Towriss, dyrektor generalny Cadillac F1 i szef formacji TWG Motorsports, oficjalnie przywitał Polaka w szeregach organizacji. Według niego nowy szef wzmocni struktury zespołu i pomoże rozwinąć zwycięską mentalność oraz procesy niezbędne do długoterminowego sukcesu. Budkowski rozpoczął swoją profesjonalną karierę w mistrzostwach świata w nieistniejącym już zespole Prost w 2001 roku.

W późniejszym czasie Polak dołączył do utytułowanej stajni Ferrari, a następnie w 2007 roku przeniósł się do zespołu McLarena. W 2014 roku zmienił barwy, przechodząc do struktur FIA, gdzie sprawował funkcję koordynatora do spraw technicznych i sportowych, a w latach 2017-2022 był zatrudniony w Renault F1. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora wykonawczego we francuskiej stajni Alpine. Pierwszym sprawdzianem w nowym zespole będzie zbliżające się Grand Prix Holandii w Zandvoort, które zaplanowano na 23 sierpnia.