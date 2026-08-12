Zatrzymania na Mazowszu i Dolnym Śląsku. CBZC rozbiło grupę oszustów BEC

Mechanizm działania oszustów typu Business Email Compromise

Podejrzani uzyskiwali dostęp do poczty elektronicznej wybranych firm, gdzie monitorowali wymianę wiadomości między kontrahentami. Przestępcy przechwytywali korespondencję zawierającą faktury, a następnie modyfikowali dokumenty poprzez zmianę numerów rachunków bankowych. Dzięki temu płatności były kierowane na konta kontrolowane przez grupę zamiast do rzeczywistych odbiorców. Rachunki te otwierano przy wykorzystaniu skradzionych tożsamości nieświadomych obywateli Francji oraz Belgii.

Role członków grupy w przestępczym procederze

Wśród zatrzymanych osób są trzej obywatele Nigerii oraz 35-letnia obywatelka Polski. Każdy z członków grupy, będących w wieku od 25 do 36 lat, miał przypisane konkretne zadania. Całością działań kierował 36-letni obywatel Nigerii, który posługiwał się cudzymi paszportami w urzędach państwowych. Mężczyzna wyrabiał numery PESEL na inne nazwiska, co pozwalało mu na otwieranie działalności gospodarczych oraz rachunków bankowych. Lider grupy zajmował się również wypłatami gotówki z bankomatów, w czym pomagali mu dwaj pozostali obywatele Nigerii.

Zabezpieczone mienie i środki zapobiegawcze

Podczas skoordynowanej akcji policjanci przeszukali mieszkania oraz samochody należące do podejrzanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 122 000 zł, a także telefony i karty bankomatowe mogące służyć do popełniania kolejnych przestępstw. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty prania pieniędzy, oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna osoba odpowie za kierowanie tą grupą.

Tymczasowe areszty dla podejrzanych o oszustwa

Na wniosek Prokuratury Krajowej w Lublinie sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec trzech osób. Zostały one tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy. Czwarty z zatrzymanych został objęty dozorem Policji. Funkcjonariusze zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza możliwość dalszych działań w tej kwestii.

Źródło: Policja.pl