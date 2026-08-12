Aresztowanie za znęcanie się nad dziećmi. Opiekunowie trafili za kratki na trzy miesiące

Interwencja świadków w sprawie małoletniego dziecka

Odpowiedzialna postawa świadków sprawiła, że troje małoletnich dzieci otrzymało niezbędną pomoc. Zgłoszenie dotyczyło prawie 3-letniego dziecka, które bez opieki opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Osoby postronne natychmiast zareagowały na tę sytuację, zapewniając dziecku bezpieczeństwo oraz powiadamiając o wszystkim odpowiednie służby. Policjanci podkreślają, że w takich sytuacjach czujność mieszkańców ma ogromne znaczenie dla szybkiego podjęcia działań.

Ustalenia policji dotyczące znęcania się nad dziećmi

Po ocenie sytuacji na miejscu podjęto decyzję o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy. W toku prowadzonych działań ustalono, że 34-letnia kobieta oraz jej 37-letni partner mieli znęcać się psychicznie nad małoletnimi podopiecznymi. Dzieci ze względu na swój wiek nie były w stanie samodzielnie zadbać o własne bezpieczeństwo.

Zarzuty przemocy fizycznej i zaniedbania opiekuńcze

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy wskazuje, że dzieci były narażone na poważne zaniedbania opiekuńcze oraz niebezpieczeństwo. Ustalono, że osoby sprawujące nad nimi opiekę nie zapewniały im właściwego nadzoru. W przypadku 37-letniego mężczyzny funkcjonariusze ustalili również stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej. Podczas interwencji zaszła także potrzeba zapewnienia odpowiedniej opieki jednemu z psów znajdujących się w mieszkaniu, którego stan tego wymagał.

Tymczasowe aresztowanie i konsekwencje prawne

W wyniku przeprowadzonych czynności 34-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna zostali zatrzymani przez policję. Matka dzieci została wcześniej przewieziona do izby wytrzeźwień. Oboje usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się nad małoletnimi oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl