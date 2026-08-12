Sprawa narkotykowa na Sądecczyźnie. Kolejne zatrzymania i pół tony zabezpieczonych substancji

Kolejne osoby zatrzymane w sprawie narkotykowej

Pod koniec lipca 2026 roku funkcjonariusze z Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przeprowadzili działania na terenie województw mazowieckiego i śląskiego. W ich wyniku zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 45 i 61 lat, którzy są powiązani z nielegalnym procederem odkrytym na Sądecczyźnie. Był to efekt wielomiesięcznej i intensywnej pracy śledczych, którzy dążyli do ustalenia wszystkich uczestników grupy. To już czwarte i piąte zatrzymanie w tej sprawie, która swój początek miała pod koniec 2025 roku.

Likwidacja laboratorium i zabezpieczenie pół tony substancji

Działania policji rozpoczęły się w grudniu 2025 roku, kiedy w jednej z miejscowości na terenie Sądecczyzny ujęto 43-latka mającego przy sobie ponad 10 kg substancji psychotropowej. W tym samym czasie mundurowi odkryli budynek, w którym produkowano klofedron. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 800 porcji gotowego narkotyku o wartości rynkowej przekraczającej milion złotych. Dodatkowo policjanci znaleźli 542 kg tej samej substancji w formie płynnej oraz będącej w procesie krystalizacji. Łączna wartość czarnorynkowa wszystkich zabezpieczonych środków została oszacowana na 22,5 miliona złotych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

W toku prowadzonego śledztwa w lutym 2026 roku zatrzymano dwóch innych mężczyzn w wieku 27 i 40 lat, z których jeden został ujęty na lotnisku w Krakowie, a drugi na Sądecczyźnie. Ostatnio zatrzymani 45-latek i 61-latek usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu zarzuty wytwarzania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Wszystkim podejrzanym grozi teraz kara pozbawienia wolności, która może wynieść nawet 30 lat.

Źródło: Policja.pl