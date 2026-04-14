Magda Gessler pozywa hejterów po nocnej sesji zdjęciowej. Padły ostre słowa

Kim jest Magda Gessler? Prowadząca program "Kuchenne rewolucje" to ikona telewizji

72-letnia Magda Gessler od lat bryluje na salonach jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Charyzmatyczna wizjonerka kulinarna zbudowała wizerunek oparty na niepodrabialnym stylu, wysublimowanym smaku oraz ogromnym dystansie do rzeczywistości. Oprócz błyskotliwej kariery przed kamerami z powodzeniem zarządza siecią autorskich lokali gastronomicznych i wydaje popularne publikacje książkowe. Media uwielbiają jej bezkompromisowe podejście do kulinariów.

Prawdziwy rozgłos zyskała dzięki uwielbianemu formatowi "Kuchenne rewolucje", który doczekał się imponującej liczby trzydziestu dwóch odsłon. Najnowsza seria zadebiutowała na ekranach 5 marca. Niezłomna ekspertka po raz kolejny przemierza kraj wzdłuż i wszerz, ratując bankrutujące biznesy gastronomiczne. Często jej misja wykracza daleko poza tworzenie nowego menu, zmuszając ją do trudnej roli terapeutki gaszącej konflikty między pracownikami.

Magda Gessler i afera na Instagramie. Nocne zdjęcia wywołały burzę

Czołowa postać stacji TVN udowadnia na każdym kroku brak jakichkolwiek barier i tematów zakazanych. Publikuje odważne treści i kompletnie nie przejmuje się tym, co pomyślą inni, nawet jeśli materiały uchodzą za wysoce niefortunne. Na początku kwietnia autorytet kulinarny zaskoczył swoich obserwatorów, wrzucając do sieci bardzo specyficzną fotografię w samym środku nocy.

Zaskakujący wpis pojawił się w internecie w okolicach godziny 1:30 i tchnął całkowitą naturalnością. Próżno było tam szukać upiększających filtrów, wymyślnych kreacji czy perfekcyjnego wizażu. Celebrytka zaprezentowała się fanom w całkowicie surowej wersji. Pozowała w luźnej koszuli nocnej, mając na głowie burzę rozpuszczonych włosów, bez grama makijażu na twarzy.

Ta nieoczekiwana publikacja błyskawicznie wyparowała z internetowej przestrzeni. Cyfrowy świat jednak nigdy nie zapomina, a użytkownicy natychmiast ruszyli do brutalnego linczu. Pod adresem prowadzącej posypały się niezwykle wulgarne i obraźliwe inwektywy. Teraz telewizyjna ulubienica uderzyła ponownie, udostępniając aż trzy ujęcia ze wspomnianego wieczoru. Uzupełniła je gigantycznym wpisem bezlitośnie uderzającym w internetowych oprawców. Na wstępie bez wahania przytoczyła najbardziej obrzydliwe komentarze ze swojego profilu:

Jak trzeźwa to ładna; Lubi jebnąć w palnik; Za dużo leków; Co za straszydło; Śpi w tej peruce?; Bo zupa była zasłona - to tylko kilka z komentarzy.

Prowadząca "Kuchenne rewolucje" zapowiada pozwy. Magda Gessler nie przebiera w słowach

W dalszych słowach gwiazda zauważyła, że lista podobnych obelg zdaje się nie mieć końca. Zaznaczyła stanowczo, iż za każdym wirtualnym atakiem stoi żywy człowiek – członek jakiejś rodziny, ojciec, matka czy dziecko. Mimo korzystania z prawdziwych tożsamości, agresorzy czują się w wirtualnej rzeczywistości całkowicie bezkarni. Restauratorka podkreśliła dobitnie, że choć piętnaście lat temu zdecydowała się zaprosić widzów do swojego życia prywatnego, to absolutnie nic nie daje im prawa do tak podłego zachowania.

Nic jednak nie usprawiedliwia ciosów jakie są mi zadawane…Jadu jaki wylewa się na mnie za FAŁSZYWE opinie i hasła…Za niedomówienia i legendy o piciu wyssane z palca… - napisała Gessler.

Znana bizneswoman skierowała swoje słowa prosto do osób próbujących zniszczyć ją w sieci.

Uwaga! Przytulam was smutni ludzi…bo ktoś was kiedyś nie ukochał, ktoś o was zapomniał, nie wysłuchał, ktoś was opuścił… Szukacie ukojenia w ataku na innych, prowokując swój język do wypowiadania tego czego sami o sobie nie chcielibyście nigdy usłyszeć. Gdzie macie lustro? Spójrzcie na siebie… - dodała.

Podsumowując tę płomienną przemowę, zadeklarowała absolutny brak zgody na jakiekolwiek ustępstwa i obiecała kontynuować swoje dotychczasowe, normalne życie. Zastraszanie przez zawistnych internautów nie zmusi jej do porzucenia aktywności w mediach społecznościowych. Kategorycznie odcięła się od negatywnych wibracji, oczyszczając swoją wirtualną przestrzeń z nienawiści.

Nie zatrzymacie mnie. Ja nadal będę żyć w normalności. Tworząc swój prawdziwy i szczery Instagram z ludźmi którzy rozumieją budowaną przeze mnie społeczność – kolorową, tolerancyjną, nieszablonową, nieoczywistą…poza SZARYMI schematami! Kto nie ma w sobie dobrych emocji, niech odejdzie…nie chce go tu. GRANICE istnieją i ja je właśnie WYZNACZAM. Będą konsekwentnie egzekwowane - napisała z mocą.

Na sam koniec swojego internetowego wystąpienia kulinarna ekspertka złożyła jednoznaczną deklarację. Każde kolejne uderzenie w jej dobre imię i próba naruszenia dóbr osobistych bezpowrotnie skończy się na sali rozpraw.

