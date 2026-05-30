Doda, Martyna Wojciechowska i inne gwiazdy na gali #HasztagiRoku. Kto się najbardziej wystroił? - ZDJĘCIA

See Bloggers to największe (a w sumie to najważniejsze) święta influencerów w Polsce. Festiwal zrzesza popularnych twórców internetowych, którzy prowadzą panele, prelekcje i dyskusje, a w tym roku do Łodzi zjechały też inne gwiazdy polskiego show-biznesu, w tym Doda i Martyna Wojciechowska, które udzieliły wywiadów. Zapozowały też na ściance podczas gali #HasztagiRoku.

Martyna Wojciechowska codziennie żyje ze skutkami wypadku sprzed lat. Straciła w nim przyjaciela i złamała kręgosłup

Gwiazdy na gali #HasztagiRoku. Doda w zielonej sukni, Katarzyna Paskuda w mrocznej stylizacji

Największą uwagę przykuwają kreacje Dody - oliwkowo-zielona suknia silnie eksponująca dekolt, oraz mroczna stylizacja Katarzyny Paskudy, której nie powstydziłaby się sama ikona w postaci Morticii Addams. Na gali #HasztagiRoku pojawili się też m.in. Julia Chatys (aka Kasia z "Na Wspólnej"), Mateusz Glen (aka Ta Jedna Ciotka), Karol Stefanowicz, Zofia Samsel, Jakub Tolak, Marta Gąska, Eliza Macudzińska, Martyna Wojciechowska, Maciej Pela, Hi Hania, Świeży i Edyta Folwarska.

66

#HasztagiRoku - kto walczy o nagrody?

Podczas gali #HasztagiRoku poznamy laureatów nagród dla influencerów. O wyróżnienia walczą:

Influencer Roku 2025: Hanna Puchalska (@hi_hania), Natalia Sisik (@nataliasisik), Dominika Rybak (@cruellademon), Santia Kozłowska (@santiakz), Marcel Gawroński (@gawronek007), Klaudia Sadownik (@klaudiasadownik), Monika Kociołek (@monika.kociolek), Katarzyna Szalska (@forsurprise), Warszawski Koks (@warszawskikoks) oraz Paulina Orzechowska (@paullaak).

Instagram Roku 2025: Paweł Paczul (@pawel.paczul), Wiedza Bezużyteczna (@bezuzytecznapl), Dominik Więcek (@dominik_wiecek), Karolina Byrgiel (@karolina_byrgiel), Elwira Rutkowska-Łabęcka (@elwirarutkowska), Przemysław Mitura (@fizjo.przem), Biedanizm (@biedanizm), Jacek Małagowski (@mr_jaca), Maciek Błaszczyk (@maciek_blaszczyk_), Rozkoszny (@rozkoszny).

Influencer Odpowiedzialny Społecznie 2025: Bedoes, Maciej Musiał, Mikołaj "Baggi" Bagiński, Doda, Joanna Przetakiewicz, Joanna Krupa, Omenaa Mensah, Mateusz Trąbka, Zosia Zborowska, Quebonafide - Kuba Grabowski.

Osoby Publiczne Aktywne w Sieci 2025: Justyna Steczkowska, Mery Spolsky, Adam Zdrójkowski, Martyna Wojciechowska, Vanessa Aleksander, Hanna Żudziewicz, Karolina Gilon, Klaudia El Dursi, Agnieszka Chylińska oraz Klaudia Halejcio.

PRZECZYTAJ TEŻ: Małgorzata Rozenek w metalowych sutkach na TOP CHARITY. "Uwielbiam modę, która opowiada historie" - ZDJĘCIA