GKS Katowice podsumowuje sezon. Jakie sekcje klubu odniosły największy triumf?

GKS Katowice z medalami i pucharami

Ostatnim akcentem udanego sezonu był mecz piłkarek GKS Katowice, które pokonały AP 2010 Orlen Gdańsk 3:0 na własnym boisku. Dzięki temu zwycięstwu zawodniczki odebrały brązowe medale mistrzostw kraju, potwierdzając swoją dominację w rozgrywkach. Sukces ten stanowił ważne uzupełnienie osiągnięć klubu.

Tydzień wcześniej futboliści GKS Katowice świętowali powrót do europejskich pucharów po 23-letniej przerwie, co było długo oczekiwanym wydarzeniem. Aby zapewnić sobie udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji, wystarczył im remis w meczu wyjazdowym z Pogonią Szczecin, który zakończył się 1:1. Decydujące trafienie w 96. minucie należało do Marcela Wędrychowskiego, wychowanka Pogoni.

"Cały mecz żyłem nadzieją, że zakończy się remisem. Do wszystkiego podchodzimy z pokorą. Naszym zadaniem było zbudowanie drużyny, która na wiele lat zagości w ekstraklasie. A że udało stworzyć zespół walczący o wyższe cele, to w końcówce sezonu z nadzieją patrzyliśmy na spłaszczoną tabelę" – dodał Witek.

Jak GKS Katowice przygotuje się na Europę?

Prezes Sławomir Witek podkreślił, że gra w europejskich rozgrywkach, choć satysfakcjonująca, stanowi jednocześnie trudne wyzwanie logistyczne i sportowe dla klubu. Zaznaczył jednak, że GKS Katowice nie czekało z przygotowaniami do ostatniej chwili, lecz myślało o tym od miesięcy. Organizacyjnie zespół jest już gotowy na nadchodzące mecze.

Witek zapewnił, że otwarta rok temu Arena Katowice będzie mogła gościć pierwsze mecze kwalifikacji Ligi Konferencji, spełniając niezbędne wymogi. W przypadku dalszego awansu do kolejnych faz rozgrywek i konieczności zmierzenia się z markowymi rywalami, drużyna z Katowic ma skorzystać z większego Stadionu Śląskiego, co zapewni odpowiednią infrastrukturę dla większej liczby kibiców.

"To nie jest tak, że dopiero teraz się zastanawiamy, co będziemy robić będąc w pucharach. Od kilku miesięcy o tym myśleliśmy. Organizacyjnie jesteśmy przygotowani" – ocenił.

Stabilność finansowa GKS Katowice

Piąte miejsce w Ekstraklasie zapewniło GKS Katowice znaczący zastrzyk gotówki, co było pozytywnym zaskoczeniem dla zarządu klubu. Prezes Witek zaznaczył, że klub buduje swój budżet w sposób bardzo realny i odpowiedzialny, unikając nadmiernego ryzyka. Wpływy od organizatora rozgrywek są kluczowe dla stabilności.

Bramka Marcela Wędrychowskiego, która przypieczętowała remis ze Szczecinem i awans do pucharów, miała duży wpływ na finansową przyszłość GKS Katowice. Dzięki temu klub może czuć się bardziej stabilnie i spokojniej planować dalsze inwestycje. Sukcesy sportowe przyczyniły się także do wzrostu wartości całego "produktu", jakim jest GKS.

"Część pieniędzy (od organizatora rozgrywek) już dostaliśmy, czym jesteśmy miel zaskoczeni. My budujemy bardzo realnie nasz budżet. Bramka Wędrychowskiego spowodowała, że możemy się czuć bardziej stabilnie i spokojnie myśleć o finansowej przyszłości" – ocenił.

"Łatwiej rozmawia się ze sponsorami, kiedy słyszą o europejskich pucharach piłkarzy, awansie siatkarzy do najlepszej ligi świata, czy wynikach piłkarek i hokeistów, walczących o najwyższe cele. Teraz jesteśmy w gorącym okresie. Rozmawiamy, finalizujemy negocjacje" - powiedział.

Przyszłość GKS Katowice i dalszy rozwój

Prezes Witek przyznał, że piłkarze GKS Katowice, ze względu na swoje osiągnięcia, mogą stać się atrakcyjni dla innych klubów na rynku transferowym. Zarząd prowadzi rozmowy z zawodnikami, podkreślając, że nie ma zamiaru blokować ich rozwoju karier, jednocześnie dążąc do zysków dla klubu. Celem jest budowanie stabilnej kadry.

GKS Katowice ma ambitne plany na kolejny sezon, dążąc do utrzymania wysokiego poziomu sportowego, aby kibice byli zadowoleni z efektów pracy całego zespołu. Prowadzenie wielosekcyjnego klubu z czterema drużynami w najwyższych klasach rozgrywkowych jest czasochłonnym zadaniem, wymagającym pełnego zaangażowania zarządu.

"Wiemy o tym. Rozmawiamy z zawodnikami. Nie mamy prawa blokować rozwoju ich karier, oczywiście zarabiając przy tym. Budujemy zespół, który w kolejnym sezonie nie będzie gorszy, a kibice będą zadowoleni z efektów naszej pracy" – stwierdził.

"Ostatni raz byłem na krótkim urlopie na przełomie roku. Trudno znaleźć taki tydzień, żeby nic się w klubie nie działo. Trzeba pamiętać, że zarząd jest jednoosobowy" – podsumował.

Trenerzy GKS Katowice z ważnymi umowami

Kluczowe dla stabilności sportowej GKS Katowice jest zapewnienie ciągłości pracy szkoleniowej. Trenerzy wszystkich ekstraklasowych zespołów, czyli Karolina Koch i Rafał Górak (futbol), Jacek Płachta (hokej) oraz Emil Siewiorek (siatkówka), mają ważne umowy. Ich kontrakty obowiązują również na kolejny sezon, co gwarantuje stabilny rozwój poszczególnych sekcji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.