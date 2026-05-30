French Open: Czy Iga Świątek obroni tytuł?. Trzy byłe mistrzynie już poza turniejem

French Open bez obrończyń tytułu

W rozgrywkach French Open doszło do kilku niespodzianek, które wyeliminowały z gry byłe triumfatorki. W 3. rundzie turnieju z rywalizacji sensacyjnie odpadła Amerykanka Coco Gauff, która broniła tytułu. Rozstawiona z numerem czwartym Gauff przegrała z Anastasią Potapovą (nr 28.), reprezentującą Austrię, w trzysetowym meczu z wynikiem 6:4, 6:7 (1-7), 4:6. Było to zaskoczenie dla wielu fanów i ekspertów tenisa, biorąc pod uwagę jej wysoką pozycję w rankingu.

Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się czeska tenisistka Barbora Krejcikova, triumfatorka French Open z 2021 roku. Przegrała ona z Hailey Baptiste (nr 26.) ze Stanów Zjednoczonych, mimo zaciętej walki. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (9-7), 6:7 (6-8), 2:6, co pokazało, że nawet byłe mistrzynie nie są odporne na wczesne porażki. Jej odejście otworzyło drogę dla innych zawodniczek.

Czy Iga Świątek zapisze się w historii Roland Garros?

W drugiej rundzie w ślady Krejcikovej poszła Jelena Ostapenko (nr 29.), łotewska triumfatorka French Open z 2017 roku. Ona również musiała uznać wyższość rywalki, przegrywając z Magdą Linette. Wynik 2:6, 6:2, 2:6 wskazuje na to, że polska tenisistka pokazała swoją siłę i była w stanie wyeliminować doświadczoną mistrzynię. Jej zwycięstwo było ważnym momentem dla polskiego tenisa.

Iga Świątek, rozstawiona z numerem trzecim, to jedyna aktywna mistrzyni French Open w tegorocznej edycji. Polka zdobywała tytuł w stolicy Francji w 2020 roku oraz w latach 2022-24, choć w poprzedniej edycji odpadła w półfinale. W niedzielę Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.) w 1/8 finału, kontynuując swoją walkę o piąty tytuł na kortach Rolanda Garrosa. Jej kolejny mecz budzi duże emocje i nadzieje na kolejny sukces.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.