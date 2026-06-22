Madonna zdradza, jak wybierała partnerów. Liczyło się jedzenie i wanna?

Madonna od kilku dekad budzi wielkie emocje i choć cały świat patrzy na jej twórczość oraz wypowiedzi światopoglądowe, chętnie obserwowane jest też jej życie prywatne. Ostatnio gwiazda zrobiła wyjątek i uchyliła na ten temat rąbka tajemnicy, wspominając randkowe przyzwyczajenia sprzed lat.

Madonna wspomina dawne czasy. Tak randkowała w młodości

Ostatnio królowa światowego popu postanowiła przyjąć zaproszenie do popularnego programu internetowego. Promująca nowy krążek "Confessions II" Madonna wystąpiła w "Rent Free" - interaktywnej grze na programie Bilt Rewards, w której uczestnicy mogą wygrywać pieniądze na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania. W rozmowie z gospodarzem 67-letnia gwiazda wróciła pamięcią do lat 80., kiedy prowadziła bogate życie towarzyskie w prestiżowych dzielnicach Nowego Jorku, nie stroniąc od randek. Jak zdradziła, ważnym kryterium u potencjalnych partnerów była... możliwość skorzystania z ich wanny lub ewentualnie prysznica.

"Wybierałam facetów na randki między innymi po tym, czy mieli wannę albo prysznic, z których mogłam korzystać. Pytałam: 'A gdzie mieszkasz?'. Oni odpowiadali: 'Na Upper West Side'. Wtedy dopytywałam: 'Masz wannę?'. To był dla mnie naprawdę duży atut" - powiedziała.

"Chodziłam do domu takiego chłopaka albo potencjalnego chłopaka, żeby wziąć kąpiel albo prysznic. Przy okazji zajadałam się domowym jedzeniem przygotowanym przez jego mamę!" - dodała.

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67-letnia dziś Madonna nie tylko podbiła światową scenę muzyczną i zdobyła szereg prestiżowych nagród, ale również wywołała całe mnóstwo skandali. Nic więc dziwnego, że szczególnym zainteresowaniem cieszyło i nadal cieszy się jej życie uczuciowe. Pierwszym mężem gwiazdy był słynny aktor Sean Penn, natomiast drugim - brytyjski reżyser Guy Ritchie, z którym doczekała się syna Rocco. Ma też pięcioro adoptowanych dzieci. Aktualnie jej partnerem jest ponad dwukrotnie młodszy Akeen Morris, 29-letni piłkarz pochodzący z Jamajki. Stale powracają rozmaite spekulacje na temat ich związku, w tym takie o zaręczynach lub potajemnie zawartym małżeństwie. Podobne plotki dotyczą zresztą 80-letniej Cher i jej chłopaka.

Sonda Lubisz muzykę Madonny? No pewnie. Królowa popu jest tylko jedna Nie znoszę, to kompletnie nie moja bajka Nie wiem, bo nie znam ani jednego utworu