Pisali o nich "toksyczni Pennowie". Po blisko czterech dekadach od rozwodu napisała o nim piosenkę

Madonna dwukrotnie w swoim życiu stawała na ślubnym kobiercu. Pierwszym mężem piosenkarki był gwiazdor Hollywood i jeden z najlepszych aktorów swojego pokolenia Sean Penn. Para poznała się w styczniu 1985 roku, na planie kultowego wideoklipu królowej popu do piosenki "Material Girl". Młodszy o dwa lata od Madonny amant kina miał być zachwycony przebojowością dopiero zyskującej międzynarodową sławę wokalistki. Ze wzajemnością. Na ślubnym kobiercu stanęli osiem miesięcy później - w dniu swoich urodzin - 16 sierpnia. Madonna miała 27 lat, a Sean Penn 25. Ceremonia w Malibu, na której bawiła się między innymi Cher, została zakłócona przez odgłosy helikopterów krążących nad głowami pary młodej i ich gości. To był dopiero początek rollercoasteru.

"Toksyczni Pennowie", czyli Madonna i Sean Penn

Media były bezlitosne, opisując życie najgłośniejszej pary lat 80. Penn miał nie radzić sobie z rosnącą popularnością swojej małżonki, a jego porywcza natura coraz częściej dawała o sobie znać. Stając w obronie siebie i małżonki, niejednokrotnie uciekał się do fizycznych starć z paparazzi. Media, nazywające ich "toksycznymi Pennami", regularnie donosiły o kolejnych aktach przemocy domowej, którym Madonna jednak zaprzeczała. Rozwiedli się w 1989 roku - w roku, w którym piosenkarka wydała ważny longplay "Like a Prayer". W dokumencie "W łóżku z Madonną" z 1991 roku nazwała go miłością swojego życia. Mimo rozstania i żalu pozostają w dobrych relacjach. Teraz, po blisko 40 latach, artystka napisała utwór na nową płytę, który zdaje się opowiadać historię jej pierwszego małżeństwa. Przynajmniej tak wynika z jego tekstu.

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Madonna podsumowuje małżeństwo

Madonna przymierza się do wydania nowej płyty. Ostatnie lata były dla niej trudne. W 2023 roku królowa muzyki pop walczyła o życie na OIOM-ie. Praca nad filmem biograficznym także skłoniła ją do refleksji nad własną historią. Martin Garrix, topowy DJ, zaprezentował podczas koncertu efekt współpracy z artystką. Numer zatytułowany "Bizarre" pojawi się na jej płycie "Confessions II". Wszystko wskazuje na to, że opowiada właśnie o małżeństwie z Pennem.

Gwiazda filmowa, głębokie niebieskie oczy. W Hollywood jesteśmy idealną nagrodą. Jechał o wiele za szybko Shelby Cobra. To nie miało przetrwać. Miało przetrwać, miało przetrwać, miało przetrwać, miało przetrwać. (...) Tylko miłość może być tak dziwaczna - śpiewa Madonna w kawałku.

Fani od razu połączyli kropki. W 1985 roku, jako prezent ślubny, wokalistka wręczyła ukochanemu właśnie samochód Shelby GT500.