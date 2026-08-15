ME w siatkówce plażowej. Wielka sensacja w półfinale kobiet

Niespodziewana porażka faworytek w Starych Jabłonkach

Rozgrywane w Starych Jabłonkach mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej przyniosły ogromną sensację w rywalizacji kobiet. Mistrzynie świata Anastasija Samoilova i Tina Graudina przegrały półfinałowe starcie. Łotyszki uległy reprezentantkom Hiszpanii, Sofii Izuzquizie i Tanii Moreno Matveevie 1:2 (21:13, 14:21, 10:15).

W niedzielnym meczu o brązowy medal łotewski duet zmierzy się z Francuzkami. Clemence Vieira i Aline Chamereau przegrały w swoim półfinale z holenderską parą Katja Stam i Raisa Schoon 1:2 (21:19, 14:21, 12:15). Spotkanie o trzecie miejsce zaplanowano na niedzielę na godzinę 13.30.

Kto awansował do półfinałów turnieju mężczyzn?

W sobotę rozegrano ćwierćfinały panów, w których obyło się bez większych niespodzianek. Do najlepszej czwórki awansowali broniący tytułu Norwegowie Anders Mol i Christian Soerum. Awans wywalczyli również aktualni mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy i wicemistrzowie Europy, czyli szwedzki duet David Aahman oraz Jonatan Hellvig.

Polskie pary bardzo wcześnie zakończyły zmagania w tegorocznym turnieju. W czwartek trzy nasze duety poniosły porażki w walce o awans do 1/8 finału. Michał Bryl i Bartosz Łosiak, Aleksander Czachorowski i Jakub Krzemiński oraz Urszula Łunio i Maja Kruczek odpadli w rundzie z udziałem 24 par, a pozostali biało-czerwoni pożegnali się z imprezą już w fazie grupowej.