Liam Payne zostawił synowi fortunę. Wiemy, jaką kwotę odziedziczy 9-latek

Liam Payne - znany wcześniej za sprawą zespołu One Direction - zmarł w wyniku upadku z balkonu 16 października 2024 roku. Tragedia w Buenos Aires odbiła się szerokim echem na wszystkich kontynentach, a tysiące fanów na całym świecie przeżyły żałobę. Przed śmiercią wokalista wielokrotnie wspominał o planach zabezpieczenia przyszłości syna. Teraz poznaliśmy kwotę, która trafi do niego w spadku.

Liam Payne zostawił synowi fortunę. Tak chciał zadbać o jego przyszłość

Magazyn "Daily Mail" dotarł do najnowszych dokumentów, które trafiły pod lupę Sądu Najwyższego. Wynika z nich, że cały majątek zmarłego w Argentynie gwiazdora trafi do jego jedynego dziecka, urodzonego w marcu 2017 roku Beara Greya. Dziewięciolatek otrzyma ponad 21,9 mln funtów, czyli ok. 107 mln złotych.

Jak przypominają brytyjscy dziennikarze, pół roku po tragicznym wypadku na jaw wyszło, że Liam Payne nie sporządził testamentu, dlatego zgodnie z prawem - cały majątek muzyka, który w chwili śmierci nie był w żadnym sformalizowanym związku, trafi do jego syna. Przyjaciele wokalisty wspominali zaś, że zawsze zależało mu przede wszystkim na udanej przyszłości ewentualnego potomstwa, dlatego po tym, jak w 2015 roku kupił dom ukochanym rodzicom, zaczął już planować zakup kolejnej posiadłości z myślą o dziecku lub dzieciach.

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Miliony funtów dla ośmioletniego Beara Greya. Kim jest jego mama?

Jak zauważa "Daily Mail", szacowany od 2024 roku majątek Liama Payne'a różni się o kilka milionów funtów od tego udostępnionego w nowych dokumentach procesowych. Najprawdopodobniej sąd odliczył już od jego wartości zaległe zobowiązania muzyka i koszty prowadzenia postępowania, dlatego fortuna jest dziś nieco mniejsza. Dziewięcioletni Bear Grey będzie mógł dysponować spadkiem po osiągnięciu pełnoletności, a do tego czasu administratorami środków są jego mama, piosenkarka Cheryl Tweedy, i prawnik gwiazd Richard Bray. Warto dodać, że wobec braku testamentu - ani grosz nie trafi na konto dziewczyny Liama Payne'a, która feralnego dnia przebywała z nim w hotelu w Buenos Aires. Para miała planować ślub.

Kim jest była partnerka i matka syna zmarłego gwiazdora? Dawniej znana jako Cheryl Cole wokalistka rozpoczęła solową karierę po programie "X Factor". Współpracowała z czołowymi brytyjskimi twórcami, a do jej przebojów należy utwór "Parachute". Po dwóch rozwodach stworzyła nieformalny związek z młodszym o dekadę wokalistą One Direction. W marcu 2017 roku urodził się ich syn, Bear Grey Payne.

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