IMP na żużlu dla Macieja Janowskiego. Zobacz, ile medali ma w dorobku

Czwarte złoto Janowskiego w IMP

Podczas zawodów w Ostrowie Wielkopolskim, Maciej Janowski przypieczętował zdobycie tytułu indywidualnego mistrza Polski. Reprezentant Betardu Sparty Wrocław zapisał na swoim koncie 36 punktów w klasyfikacji generalnej. To pozwoliło mu o jeden punkt wyprzedzić obrońcę tytułu, Bartosza Zmarzlika, który triumfował w trzecim, finałowym turnieju. Trzecie miejsce na podium zajął Kacper Woryna z dorobkiem 33 punktów.

Dla Janowskiego jest to już czwarty tytuł mistrzowski w karierze. Wcześniej sięgał po złoto w 2015, 2020 i 2024 roku. Łącznie zawodnik ten stawał na podium mistrzostw Polski aż dziesięciokrotnie, co świadczy o jego niezwykłej regularności na krajowych torach.

Jak wypadli pozostali zawodnicy?

Wicemistrzem Polski został Bartosz Zmarzlik, reprezentujący barwy Orlen Oil Motoru Lublin. Choć Zmarzlik wygrał ostatni turniej, w klasyfikacji generalnej musiał uznać wyższość Janowskiego. Srebrny krążek to dziewiąty medal Zmarzlika zdobyty w rozgrywkach o indywidualne mistrzostwo Polski.

Na trzecim stopniu podium stanął Kacper Woryna, klubowy kolega Zmarzlika z Orlen Oil Motoru Lublin. Zgromadzenie 33 punktów zapewniło mu brązowy medal. Zacięta rywalizacja podczas całego cyklu potwierdziła wysoki poziom tegorocznych mistrzostw.