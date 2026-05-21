Cher ma 80 lat i dużo młodszego partnera. Dobrze też wspomina kilka romansów sprzed lat

Cher, a właściwie Cherilyn Sarkisian, od ponad sześciu dekad nieprzerwanie kształtuje oblicze światowej rozrywki. Jej kariera to prawdziwy kalejdoskop sukcesów, obejmujący triumfy w muzyce, filmie, telewizji i modzie. Od zawsze głośno też było o jej życiu prywatnym. W ostatnim czasie wokół gwiazdy nie brakowało plotek o potajemnym ślubie z dwukrotnie młodszym ukochanym. Choć to tylko domysły, sama 80-latka chętnie, z czułością mówi o byłych partnerach.

Cher skończyła 80 lat. Jest po dwóch rozwodach i ma młodego partnera

Urodzona 20 maja 1946 roku artystka zyskała rozpoznawalność między innymi dzięki występom z pierwszym mężem, Sonnym Bono. Ma z nim syna Chaza, który niedawno wziął ślub. To właśnie przy tej okazji po raz pierwszy głośno wybrzmiały pogłoski, że sama Cher też zmieniła swój status cywilni. Po dość niedługim czasie związku z Alexanderem "AE" Edwardsem - na początku 2023 roku para zaręczyła się. Ślub był jednak przekładany i nie wiadomo, czy w końcu do niego doszło. Na ślubie syna piosenkarkę widziano z okazałym pierścionkiem lub obrączką, co zinterpretowano jako sugestię ponownego wyjścia za mąż. Związek gwiazdy budzi emocje ze względu na sporą różnicę wieku: świeżo upieczona 80-latka ma narzeczonego (lub męża) dwa razy młodszego od siebie!

Gwiazda wspomina swoje romanse. Ma kilka ulubionych

Drugim mężem Cher był muzyk Gregg Allman, z którym ma syna Elijah Blue. Na jego temat nie brakuje kontrowersji w związku z poważnymi problemami z używkami czy też niedawne aresztowanie. Według medialnych doniesień, mężczyzna jakiś czas temu walczył o życie w szpitalu. W kwietniu 2026 roku sąd odrzucił wniosek artystki, by mogła dysponować jego majątkiem, ponieważ i tak nie ma on do niego dostępu, przebywając w szpitalu psychiatrycznym w New Hampshire.

Publicznie, Cher absolutnie nie komentuje kwestii związanych ze sprawami rodzinnymi. Skupia się na działalności artystycznej oraz charytatywnej, zatem możemy jeszcze długo się nie dowiedzieć, czy ślub z "AE" doszedł faktycznie do skutku. W licznych wywiadach Cher wraca jednak chętnie do byłych partnerów, a nawet chwali się... rankingiem ulubionych kochanków. Jednym z najcieplej wspominanych przez Cher partnerów był zmarły przed rokiem Val Kilmer. Gwiazda spotykała się z nim na początku lat 80. Czołówkę mają tworzyć również Tom Cruise i Eric Clapton, jednak według informatorów z otoczenia artystki - jej "miłością życia" był przystojny aktor Rob Camilletti, z którym tworzyła związek w latach 1986 - 1989.

