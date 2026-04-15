Madonna powraca do gry! Nową płytą nawiązuje do kultowego dzieła sprzed lat

Madonna ogłosiła nowy album! Działająca na rynku muzycznym od ponad czterech dekad artystka postanowiła wrócić na parkiet i właśnie zapowiedziała premierę swojego piętnastego karierze w krążka. Gwiazda już od jakiegoś czasu sugerowała w swoich mediach społecznościowych, że wydawnictwo, nad którym pracuje, będzie stanowić kontynuację wydanej w 2005 roku płyty "Confessions On a Dance Floor", promowanej globalnymi hitami "Hung Up", "Sorry" oraz "Jump", a jego producentem będzie - tak jak wtedy - Stuart Price.

Od kilku dni o powrocie Madonny było bardzo głośno, a najnowsze plotki mówią o tym, że pierwszy singiel zapowiadający jej nowy krążek ukaże się w najbliższy piątek, 17 kwietnia. Sporo mówi się też o gościnnym występie piosenkarki podczas koncertu Sabriny Carpenter na Coachelli! Skupmy się jednak na tym, co pewne. Oficjalnie wiemy już, jaki jest tytuł nowej płyty Madonny i na kiedy zaplanowano jej premierę. "Confessions II", bo tak zatytułowano piętnasty longolay królowej popu, ukaże się w piątek, 3 lipca.

Fotograf Britney Spears zdradza szczegóły jej ślubu. Wokalistka zaufała Polakowi!

Madonna - nowa płyta

Oczekiwanie wreszcie dobiegło końca. Nowa płyta Madonny, zatytułowana po prostu "Confessions II", ukaże się na całym świecie już 3 lipca. Królowa popu podzieliła się z odbiorcami okładką krążka, który ukaże się w wariantach standardowym oraz deluxe. Pierwszy będzie zawierać 12 piosenek, a drugi o 4 więcej.

Ludzie myślą, że muzyka taneczna jest powierzchowna. Ale bardzo się mylą. Parkiet to nie tylko miejsce, to próg. Rytualna przestrzeń, w której ruch zastępuje język - zapowiada supergwiazda.

