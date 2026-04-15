Madonna powraca do gry! Nową płytą nawiązuje do kultowego dzieła sprzed lat

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-15 16:29

Madonna, niekwestionowana królowa popu, zapowiedziała właśnie swoją nową płytę. Nadchodzące wydawnictwo wokalistki nawiązuje do wydanego ponad dwie dekady temu krążka "Confessions On A Dance Floor", z którego pochodzi wielki hit "Hung Up". To pierwszy longplay artystki od siedmiu lat.

Madonna na scenie Okładka nowej płyty Madonny Madonna na scenie Madonna na scenie
Galeria zdjęć 12

Madonna ogłosiła nowy album! Działająca na rynku muzycznym od ponad czterech dekad artystka postanowiła wrócić na parkiet i właśnie zapowiedziała premierę swojego piętnastego karierze w krążka. Gwiazda już od jakiegoś czasu sugerowała w swoich mediach społecznościowych, że wydawnictwo, nad którym pracuje, będzie stanowić kontynuację wydanej w 2005 roku płyty "Confessions On a Dance Floor", promowanej globalnymi hitami "Hung Up", "Sorry" oraz "Jump", a jego producentem będzie - tak jak wtedy - Stuart Price.

Od kilku dni o powrocie Madonny było bardzo głośno, a najnowsze plotki mówią o tym, że pierwszy singiel zapowiadający jej nowy krążek ukaże się w najbliższy piątek, 17 kwietnia. Sporo mówi się też o gościnnym występie piosenkarki podczas koncertu Sabriny Carpenter na Coachelli! Skupmy się jednak na tym, co pewne. Oficjalnie wiemy już, jaki jest tytuł nowej płyty Madonny i na kiedy zaplanowano jej premierę. "Confessions II", bo tak zatytułowano piętnasty longolay królowej popu, ukaże się w piątek, 3 lipca.

Madonna - nowa płyta

Oczekiwanie wreszcie dobiegło końca. Nowa płyta Madonny, zatytułowana po prostu "Confessions II", ukaże się na całym świecie już 3 lipca. Królowa popu podzieliła się z odbiorcami okładką krążka, który ukaże się w wariantach standardowym oraz deluxe. Pierwszy będzie zawierać 12 piosenek, a drugi o 4 więcej. 

Ludzie myślą, że muzyka taneczna jest powierzchowna. Ale bardzo się mylą. Parkiet to nie tylko miejsce, to próg. Rytualna przestrzeń, w której ruch zastępuje język - zapowiada supergwiazda. 

Galeria zdjęć 12
Madonna