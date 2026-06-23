Madonna ma poważne problemy z kolanem. "Nie mam w nim chrząstki"

Madonna powraca na parkiet! Już 3 lipca na rynku ukaże się płyta "Confessions II", stanowiąca kontynuację doskonale przyjętego krążka z 2005 roku "Confessions on a Dance Floor". Wydawnictwo promowane jest singlem "Bring Your Love", nagranym z Sabriną Carpenter i zaprezentowanym po raz pierwszy na żywo podczas tegorocznej Coachelli. Gwiazda wystąpiła również podczas specjalnego koncertu na Times Square w Nowym Jorku.

Madonna udzieliła nowego wywiadu

Na kilka dni przed premierą albumu Madonna pojawiła się na okładce najnowszego numeru magazynu "Interview". W opublikowanym wywiadzie królowa popu opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych, wynikających z tańca na wysokich obcasach i bardzo intensywnych treningów, z jakich słynęła przez dekady. Artystka otwarcie przyznała, że z powodu problemów z kolanem dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oszczędza swoje ciało, rzadziej trenując.

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Madonna ma problemy z kolanem

W wywiadzie dla "Interview" Madonna opowiedziała o swoich problemach z kolanem.

Mam teraz zniszczone kolano. Nie mam w nim chrząstki przez lata tańczenia na wysokich obcasach, biegania po asfalcie i ćwiczenia jogi Ashtanga. Jeszcze rok temu skakałam na trampolinach, robiłam treningi taneczne cardio i mocno obciążałam stawy, jak ująłby to lekarz. Teraz już tak nie mogę - wyjawiła.

Wokalistka dodała, że wciąż regularnie trenuje, ale inaczej niż do tej pory. Piosenkarka musiała wprowadzić ćwiczenia dostosowane do kontuzji.

Ćwiczę teraz na rowerach Peloton, na maszynie VersaClimber i robię obwodowe treningi o wysokiej intensywności. Dużo jeżdżę na rowerze na zewnątrz. Tańczę - podkreśliła.

Madonna od dawna mówi o swoich problemach z kolanem. Podczas trasy "Madame X" regularnie odwoływała kolejne koncerty ze względu na przebyte kontuzje.

Trudno jest przyznać Madame X, że ona również jest istotą ludzką z krwi i kości i musi odpoczywać przez najbliższe 3 dni, aby zapewnić pełną regenerację kolana. Nie poddaję się. To boli mnie bardziej, niż możecie sobie wyobrazić. Czas zdjąć te szpilki i kabaretki na kilka dni! - napisała po jednym z odwołanych show.