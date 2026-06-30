Lucas Bergvall to największy crush mundialu 2026. Szwed to obiekt westchnień kibicek i kibiców [ZDJĘCIA]

Lucas Bergvall to największe ciacho MŚ 2026

Lucas Bergvall sprawił, że w mediach społecznościowych da się zauważyć większe zainteresowanie meczami reprezentacji Szwecji na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2026 w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Nagrania i zdjęcia zawodnika, który wciąż jest nieznanym piłkarzem dla większości kibiców, od kilku dni podbijają internet. Materiały, które można znaleźć na X, Instagramie czy TikToku zbierają imponujące liczby lajków, a w komentarzach można zobaczyć pełno zachwytów. Kibicki i kibice zwracają uwagę na subtelną urodę Bergvalla, a przede wszystkim na jego włosy w kolorze blond. Jak wygląda największe ciacho mundialu 2026? Jego zdjęcia znajdziecie w galerii.

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Kim jest Lucas Bergvall?

Lucas Bergvall to szwedzki piłkarz urodzony 2 lutego 2006 roku w Sztokholmie. W tym roku skończył równo 20 lat. Występuje na pozycji środkowego pomocnika i uchodzi za jeden z największych talentów szwedzkiego futbolu. Karierę rozpoczynał w klubie IF Brommapojkarna, a następnie trafił do Djurgårdens IF, gdzie szybko przebił się do pierwszego zespołu. W 2024 roku podpisał kontrakt z Tottenham Hotspur F.C. W 2026 roku z reprezentacją Szwecji pojechał na swój pierwszy międzynarodowy turniej. Grał m.in. w meczu z Polską w barażach do MŚ.

Czy Lucas Bergvall jest w związku?

Dla osób, które marzą o zdobyciu serca Lucasa Bergvalla, mamy złą informację. Młody piłkarz jest w związku ze szwedzką modelką Mackenzie Medlock. Para od pewnego czasu publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych i ich relacja jest powszechnie opisywana przez media sportowe oraz plotkarskie w Szwecji.