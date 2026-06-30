Wypadek w Bydgoszczy. Policjant po służbie pomógł rannemu motocykliście

Interwencja na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy

W piątek 26 czerwca 2026 roku około godziny 7:30 posterunkowy Jakub Mazur z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście przemieszczał się ulicą Gdańską. Funkcjonariusz kończył właśnie swoją służbę i wracał prywatnym samochodem do domu. W pewnym momencie zauważył on, że na drodze doszło do zderzenia motocyklisty z pojazdem dostawczym. Mundurowy niezwłocznie zaparkował swoje auto w bezpiecznym miejscu i pobiegł w stronę leżącego na jezdni mężczyzny.

Pierwsza pomoc dla poszkodowanego motocyklisty

Podczas podejmowania działań okazało się, że poszkodowany kierowca jednośladu jest przytomny. Pozwoliło to policjantowi na nawiązanie z nim rozmowy i monitorowanie jego stanu. Funkcjonariusz udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy oraz zajął się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia do czasu przybycia wsparcia. Gdy na miejsce dotarły służby ratunkowe, policjant z bydgoskiego Śródmieścia przekazał im wszystkie swoje ustalenia, co usprawniło prowadzone działania.

Źródło: Policja.pl