Chodzisz szybciej niż inni? Psycholog tłumaczy, co ten nawyk mówi o Twoim charakterze

Naukowcy zauważają, że tempo, w jakim kroczysz, może odsłaniać nietypowe cechy Twojej osobowości.

Ci, którzy preferują szybki marsz, to zazwyczaj ludzie pełni energii, zdeterminowani i skuteczni, stroniący od lenistwa i wytrwale realizujący swoje zamierzenia.

Warto jednak przyjrzeć się, jakie ukryte napięcia i problemy mogą kryć się za tą nieustanną pędzącą naturą i zastanowić się, czy Ty także pasujesz do tego opisu.

Co oznacza szybkie chodzenie? Tłumaczy hiszpańska psycholożka

Powszechnie wiadomo, że rozmaite przyzwyczajenia i reakcje mogą ukazywać konkretne aspekty naszej osobowości. Od lat psychologia bada nasze preferencje, by na ich bazie wyciągać wnioski o ludzkiej naturze. Dotyczy to również prędkości, z jaką przemieszczamy się po miejskich chodnikach. Według badaczy jest to element tzw. mowy ciała. Nie jest przypadkiem, że niektórzy z nas narzucają bardzo szybkie tempo, nawet gdy nigdzie się im nie spieszy. Hiszpańska ekspertka Leticia Martín Enjuto twierdzi, że szybki chód bez jawnej przyczyny to coś więcej niż tylko zwyczaj. Jej zdaniem za tak prędkimi ruchami ukrywa się często brak cierpliwości, ogromna siła witalna lub głęboka potrzeba działania.

Szybkie chodzenie bez konkretnego powodu zazwyczaj wykracza daleko poza zwykły nawyk fizyczny. W rzeczywistości może to być bezpośrednie odzwierciedlenie sposobu, w jaki dana osoba przetwarza emocje i postrzega świat

- stwierdziła Martín Enjuto, której wypowiedź przytoczył portal Kobieta Gazeta.

Osobowość szybkich piechurów. Co ich wyróżnia?

Ekspertka wskazała na szereg cech charakteru, które są typowe dla osób o szybkim kroku. Według niej tacy ludzie uchodzą za pełnych wigoru, zdeterminowanych i skoncentrowanych na wyznaczonych zadaniach. Nie znoszą oni bierności, a cechuje ich błyskawiczne decydowanie i doskonała organizacja czasu. Ich fizyczna postawa jest uzewnętrznieniem tego, co dzieje się w ich głowie, a więc ciągłej chęci do działania, przemieszczania się oraz panowania nad własnym planem dnia.

To osoby, które nie lubią tracić czasu, zawsze mają plan w głowie i dążą do działania w sposób efektywny. Czerpią przyjemność z interakcji społecznych i naturalne jest dla nich pozostawanie w ciągłym ruchu

- ocenia psycholożka.

Cienie życia w szybkim tempie. Na co uważać?

Niestety, szybki marsz to nie tylko pozytywy. Dla ludzi przyzwyczajonych do bycia w pędzie wszelkie opóźnienia, stanie w kolejce czy brak aktywności generują duże niezadowolenie, podobnie zresztą jak utrata panowania nad daną sprawą. Leticia Martín Enjuto z Hiszpanii dodaje, że żwawy chód potrafi być oznaką wewnętrznego napięcia. Ciągły nacisk na efektywność, problemy z relaksem i ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań mogą w końcu doprowadzić do wyczerpania organizmu. W takim ujęciu pośpiech przestaje być tylko cechą, a staje się rodzajem pancerza chroniącego przed trudnymi emocjami i wspomnieniami.

Poradnik Zdrowie - Teorie osobowości