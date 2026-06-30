Niebezpieczna przesyłka w Iławie. 69-latek został tymczasowo aresztowany

Policjanci zatrzymali 69-latka na terenie województwa śląskiego

W niedzielę 28 czerwca 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego w Iławie, przy wsparciu policjantów z Olsztyna, Raciborza oraz kontrterrorystów z Katowic, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o związek z incydentem w iławskiej komendzie. Działania były prowadzone na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Iławie. Podczas przeszukania mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych należących do zatrzymanego zabezpieczono przedmioty, które mogły służyć do popełnienia przestępstwa. Wśród dowodów znalazł się komputer, nośniki pamięci, krzaki marihuany, petardy oraz pojemniki z substancją o nieznanym składzie.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków oraz posługiwania się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla wielu osób lub mienia. Prokuratura zarzuciła mu także narażenie innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowanie obrażeń u innej osoby. 69-latek potwierdził znajomość z kobietą, do której nadał paczkę, i w części przyznał się do stawianych mu zarzutów. Złożył on wyjaśnienia wskazujące na jego udział w przygotowaniu przesyłki, która ostatecznie trafiła do budynku policji. We wtorek 30 czerwca 2026 roku Sąd Rejonowy w Iławie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, a podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Ewakuacja komendy w Iławie po rozszczelnieniu paczki

Do niebezpiecznego zdarzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie doszło wieczorem 23 czerwca 2026 roku. Mieszkanka miasta przyniosła do budynku przesyłkę nieznanego pochodzenia, a w momencie próby zajrzenia do środka przez funkcjonariusza nastąpiło rozszczelnienie opakowania. Według relacji świadków usłyszano huk i doszło do gwałtownego uwolnienia chmury gorącego gazu. Zarządzono natychmiastową ewakuację wszystkich osób przebywających w budynku i wezwano dodatkowe służby wsparcia. Pomocy medycznej wymagał policjant, który doznał podrażnienia oczu oraz powierzchownych poparzeń skóry twarzy.

Szczegółowe oględziny i zabezpieczenie materiału dowodowego

Na miejsce wezwano specjalistów z zakresu rozpoznania pirotechnicznego, chemicznego oraz biologicznego, a także karetkę pogotowia. Wstępne sprawdzenie wykazało, że nie doszło do wybuchu typowego ładunku, ponieważ konstrukcja pomieszczenia nie została naruszona i nie znaleziono żadnych odłamków. Po wyeliminowaniu bezpośredniego zagrożenia i pobraniu próbek do badań policjanci mogli bezpiecznie wrócić do budynku i rozpocząć szczegółowe oględziny. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu wewnętrznego, które stanowią obecnie istotny materiał dowodowy w śledztwie. Oficer prasowy wydał również komunikat prostujący nieprawdziwe informacje o zagrożeniu terrorystycznym, które pojawiały się w mediach społecznościowych.

Źródło: Policja.pl