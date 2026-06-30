Oszustwo w powiecie sępoleńskim. 19-latek zatrzymany za kradzież z konta seniora

Metoda na pracownika banku w Kamieniu Krajeńskim

22 maja 2026 roku oszuści wielokrotnie kontaktowali się telefonicznie z 79-letnim pokrzywdzonym. Podszywając się pod pracowników banku, stosowali techniki socjotechniczne, aby wywrzeć na seniorze presję i wzbudzić w nim lęk o zgromadzone oszczędności. Sprawcy działali w taki sposób, aby mężczyzna nie miał czasu na rozmowę z rodziną lub spokojne przemyślenie całej sytuacji. W wyniku tych manipulacji 79-latek został nakłoniony do zainstalowania na swoim telefonie aplikacji, która umożliwiała zdalny dostęp do urządzenia.

Przekazanie karty płatniczej i kradzież pieniędzy

Pod pretekstem ochrony środków finansowych, oszuści polecili seniorowi oddanie karty płatniczej osobie, która miała się po nią zgłosić. 19-letni podejrzany przyjechał taksówką do Kamienia Krajeńskiego i w ustalonym punkcie odebrał kartę od pokrzywdzonego. Następnie doszło do zdalnej zmiany kodu PIN w aplikacji bankowej, co pozwoliło sprawcom na przełamanie zabezpieczeń rachunku. Mężczyzna zdążył wypłacić z bankomatów 8000 zł w dwóch transakcjach, a trzykrotnie usiłował pobrać kolejne 12 000 zł, co uniemożliwił dzienny limit wypłat.

Interwencja policji i zatrzymanie w Kołobrzegu

Mieszkaniec powiatu sępoleńskiego poinformował swoich bliskich o zdarzeniu dopiero po przekazaniu karty płatniczej. Rodzina natychmiast skontaktowała się z funkcjonariuszami, którzy udzielili instrukcji, jak należy zabezpieczyć pieniądze pozostałe na rachunku. Sprawą zajęli się kryminalni z Sępólna Krajeńskiego, którzy w toku śledztwa ustalili miejsce pobytu podejrzewanego. 24 czerwca 2026 roku policjanci udali się do Kołobrzegu, gdzie pod wytypowanym adresem zatrzymali 19-letniego mężczyznę.

Zarzuty karne i deportacja podejrzanego

Po zatrzymaniu 19-latek został przewieziony do sępoleńskiej komendy i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, oszustwa komputerowego oraz usiłowania popełnienia tych czynów. Za te przestępstwa grozi mu kara od 1 roku do 10 lat więzienia. Policjanci zawnioskowali również o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do jego kraju, która według posiadanych informacji została już wykonana.

Źródło: Policja.pl