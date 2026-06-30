Ania i Marcin z programu "Rolnik szuka żony" przekazali wspaniałe wieści. Będą rodzicami

Udział w programie "Rolnik szuka żony" okazał się niezwykle szczęśliwy dla Ani Cieślińskiej i Marcina Kobiereckiego. Uczestnicy 11. sezonu przeboju TVP błyskawicznie zyskali ogromną sympatię widzów, którzy gorąco kibicowali ich relacji. Mimo że para zazwyczaj unika medialnego szumu, tym razem postanowili podzielić się z obserwatorami czymś wyjątkowym. Nowinę przekazali w niezwykle kreatywny sposób.

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Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" ogłosili to światu

We wtorek rano, 30 czerwca, para znana z 11. edycji "Rolnika szuka żony" zamieściła na Instagramie poruszające wideo. Za pomocą tego krótkiego materiału poinformowali wszystkich, że właśnie rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, jakim jest rodzicielstwo.

Czekamy na nasze Maleństwo

— napisała para na swoim profilu.

Niezwykły pokaz rodzicielstwa Ani i Marcina

To nie tylko radosna wiadomość przykuła uwagę internautów, ale również forma jej przekazania. Na opublikowanym nagraniu zakochani znajdują się w sadzie. Marcin jest odwrócony tyłem do obiektywu, a Ania obejmuje go za szyję. Wtedy oczom widzów ukazuje się to, co dziewczyna trzyma w dłoniach. To urocze zdjęcie ultrasonograficzne ich wyczekiwanego dziecka. Ponadto para założyła specjalne czapki z daszkiem — na jego nakryciu głowy widnieje anglojęzyczny napis "tata", a na jej "mama".

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Dla sympatyków formatu "Rolnik szuka żony" to wyjątkowo wzruszająca chwila. Ania i Marcin spotkali się właśnie na planie tej produkcji Telewizji Polskiej, co udowadnia, że marzenia o prawdziwej miłości naprawdę mogą się urzeczywistnić.

Marcin z 11. edycji show "Rolnik szuka żony" znalazł kobietę swojego życia?

W niedawnym wywiadzie dla portalu "Party" Marcin zdradził, że jego głównym celem udziału w programie było znalezienie partnerki na całe życie. Wygląda na to, że jego zamiary w pełni się zrealizowały. Para nie tylko cieszy się udanym związkiem, ale niedługo przywita na świecie swojego pierwszego potomka.

Pod opublikowanym nagraniem błyskawicznie posypały się gratulacje. Słowa wsparcia napłynęły od fanów, znajomych, a także innych uczestników popularnych show TVP, w tym między innymi od Agaty Matuszewskiej, Joanny Osypowicz, Dominiki Leśnikowskiej oraz Julii Bartenowskiej.

Aaaa Tak czułam! Dużo zdrówka kochani! Rolnikowa rodzinka nam się powiększa! Kochani jeszcze raz Gratuluję i czekamy wszyscy na maleństwo Ale wspaniała wiadomość! Gratuluję Gratulacje!!! Nie przegap: Nietypowe zachowanie ciężarnej ukochanej Marcina Hakiela. Grzeje się i chłodzi. Widać już duży brzuszek

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