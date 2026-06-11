Jakie zmiany wprowadza nowy format Mundialu 2026?

FIFA zdecydowała, że podczas Mistrzostw Świata w 2026 roku, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, 48 drużyn zostanie podzielonych na 12 grup po cztery zespoły. Z każdej grupy awansują dwie najlepsze drużyny oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc, co daje łącznie 32 ekipy w fazie 1/16 finału. Od tego momentu rozgrywki będą prowadzone systemem pucharowym.

FIFA pierwotnie rozważała format z 16 grupami po trzy zespoły, ale obawiano się, że taki układ mógłby prowadzić do nieuczciwych ustaleń między drużynami w ostatnich meczach. Nowy format zapewnia, że każda drużyna rozegra minimum trzy mecze, co pozwala na odpowiedni odpoczynek między spotkaniami. „W czterozespołowych grupach często do ostatniej minuty ostatniego meczu nie wiadomo, kto awansuje. Wydaje się, że to optymalne rozwiązanie” – powiedział szef FIFA Gianni Infantino.

Gdzie odbędą się kluczowe mecze Mundialu 2026?

Turniej potrwa 39 dni, kończąc się 19 lipca 2026 roku, co oznacza, że będzie o 10 dni dłuższy niż poprzednia edycja w Katarze. Estadio Azteca w Meksyku, znany z gościny meczów Mistrzostw Świata w 1970 i 1986 roku, będzie pierwszym stadionem w historii, który po raz trzeci przyjmie uczestników tego prestiżowego turnieju. To właśnie tutaj odbył się legendarny ćwierćfinał z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2:1 dzięki dwóm niezapomnianym bramkom Diego Maradony.

Finał Mundialu 2026 odbędzie się na Met Life Stadium w New Jersey, gdzie na co dzień grają drużyny futbolu amerykańskiego New York Giants i New York Jets. Inne stadiony goszczące mecze to obiekty w Arlington, Atlancie, Kansas City, Houston, Santa Clarze, Filadelfii, Seattle, Foxborough i Miami Gardens w USA, Guadalupe i Zapopan w Meksyku oraz w Vancouver w Kanadzie.

Największe hity 1. kolejki Mundialu 2026

Mistrzostwa Świata 2026 będą pierwszym turniejem, który odbędzie się w trzech krajach jednocześnie. Kanada zadebiutuje w roli gospodarza, podczas gdy Stany Zjednoczone organizowały już turniej w 1994 roku. W rywalizacji o Puchar Świata wezmą udział 23 drużyny, a tytułu bronić będzie Argentyna. Najwięcej zwycięstw w historii ma Brazylia, która triumfowała pięć razy. Włochy, które mają cztery tytuły, nie zakwalifikowały się do turnieju po raz trzeci z rzędu.

Spośród 48 uczestników, cztery zespoły zadebiutują na mundialu: Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curacao. Już od pierwszej fazy kibice nie będą narzekać na nudę. 12 czerwca największe mundialowe hity to z pewnością mecze:

USA - Paragwaj (13.06 o godz. 3.00)

Brazylia - Maroko (14.06. o godz. 00:00)

Holandia - Japonia (14.06. o godz. 22:00)

Belgia - Egipt (15.06. o godz. 21:00)

Najciekawszy mecz zapowiada się pod koniec pierwszej kolejki i jest to: Anglia - Chorwacja (17.06. o godz. 22:00).

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się od meczu Meksyku z RPA, który zainauguruje 23. edycję tego prestiżowego turnieju. W sumie rozegranych zostanie aż 104 mecze, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 64 spotkań w poprzednich edycjach.

Źródło PAP.