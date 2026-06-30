Kosmiczne zarobki Lewandowskiego w Chicago Fire. Drugi najwyższy kontrakt po Leo Messim!

- Przejście Roberta Lewandowskiego do zespołu Chicago Fire zostało oficjalnie potwierdzone.
- Były napastnik FC Barcelona może liczyć w Stanach Zjednoczonych na gigantyczne pieniądze.
- Reprezentant Polski ma stać się główną twarzą drużyny z Chicago i zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w całej lidze MLS!
Robert Lewandowski w Chicago Fire: Zarobki. Miliony dolarów dla Polaka
Spekulacje wokół klubowej przyszłości Roberta Lewandowskiego wreszcie się zakończyły. Od wielu tygodni zastanawiano się, gdzie po rozstaniu z FC Barcelona zagra kapitan polskiej kadry. Najczęściej w przestrzeni medialnej pojawiały się opcje z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych, jednak to przedstawiciele zza Oceanu wykazali się znacznie większą determinacją. Zespół Chicago Fire zaprosił napastnika na wstępne rozmowy, zaprezentował swój projekt i złożył ofertę, dając mu czas na podjęcie decyzji. Polak niedługo potem przekazał pozytywną odpowiedź, a w poniedziałek, 29 czerwca, oficjalnie potwierdzono jego przejście do amerykańskiego klubu.
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Informacja o nowym klubie polskiego snajpera wywołała ogromne poruszenie w mediach na całym świecie. Jednym z najchętniej dyskutowanych wątków jest pensja zbliżającego się do 38. urodzin zawodnika. Jeszcze przed wydaniem oficjalnego komunikatu pojawiły się doniesienia o wynagrodzeniu rzędu niemal 20 milionów dolarów rocznie, co szybko znalazło swoje potwierdzenie po ogłoszeniu transferu.
Oficjalnie: Robert Lewandowski został nowym piłkarzem Chicago Fire! Dwuletnia umowa zagwarantuje mu drugi, najwyższy kontrakt w MLS (po Leo Messim) - wraz z bonusami i marketingiem Polak zarobi około 20 mln dolarów za rok. Lewandowski będzie także centralną postacią klubu - napisał na portalu X dziennikarz Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski. Prawdziwy".
Takie warunki oznaczają wynagrodzenie na poziomie zbliżonym do tego z ostatniego sezonu spędzonego w Hiszpanii. Zgodnie z doniesieniami różnych mediów, Lewandowski w ostatnim roku swojej czteroletniej umowy z Dumą Katalonii zarobił około 20,8 miliona euro. Wśród dodatków, jakie zagwarantował sobie w nowej drużynie, ma znajdować się między innymi udział w zyskach ze sprzedaży klubowych trykotów z jego nazwiskiem na plecach. Wszystko wskazuje na to, że włodarze zespołu ze stanu Illinois zrobili absolutnie wszystko, by przekonać do siebie kolejnego gracza znad Wisły, co zakończyło się pełnym sukcesem.