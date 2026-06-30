Kosmiczne zarobki Lewandowskiego w Chicago Fire. Drugi najwyższy kontrakt po Leo Messim!

Przejście Roberta Lewandowskiego do zespołu Chicago Fire zostało oficjalnie potwierdzone.

Były napastnik FC Barcelona może liczyć w Stanach Zjednoczonych na gigantyczne pieniądze.

Reprezentant Polski ma stać się główną twarzą drużyny z Chicago i zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w całej lidze MLS!

Robert Lewandowski w Chicago Fire: Zarobki. Miliony dolarów dla Polaka

Spekulacje wokół klubowej przyszłości Roberta Lewandowskiego wreszcie się zakończyły. Od wielu tygodni zastanawiano się, gdzie po rozstaniu z FC Barcelona zagra kapitan polskiej kadry. Najczęściej w przestrzeni medialnej pojawiały się opcje z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych, jednak to przedstawiciele zza Oceanu wykazali się znacznie większą determinacją. Zespół Chicago Fire zaprosił napastnika na wstępne rozmowy, zaprezentował swój projekt i złożył ofertę, dając mu czas na podjęcie decyzji. Polak niedługo potem przekazał pozytywną odpowiedź, a w poniedziałek, 29 czerwca, oficjalnie potwierdzono jego przejście do amerykańskiego klubu.

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Informacja o nowym klubie polskiego snajpera wywołała ogromne poruszenie w mediach na całym świecie. Jednym z najchętniej dyskutowanych wątków jest pensja zbliżającego się do 38. urodzin zawodnika. Jeszcze przed wydaniem oficjalnego komunikatu pojawiły się doniesienia o wynagrodzeniu rzędu niemal 20 milionów dolarów rocznie, co szybko znalazło swoje potwierdzenie po ogłoszeniu transferu.

Oficjalnie: Robert Lewandowski został nowym piłkarzem Chicago Fire! Dwuletnia umowa zagwarantuje mu drugi, najwyższy kontrakt w MLS (po Leo Messim) - wraz z bonusami i marketingiem Polak zarobi około 20 mln dolarów za rok. Lewandowski będzie także centralną postacią klubu - napisał na portalu X dziennikarz Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski. Prawdziwy".

Takie warunki oznaczają wynagrodzenie na poziomie zbliżonym do tego z ostatniego sezonu spędzonego w Hiszpanii. Zgodnie z doniesieniami różnych mediów, Lewandowski w ostatnim roku swojej czteroletniej umowy z Dumą Katalonii zarobił około 20,8 miliona euro. Wśród dodatków, jakie zagwarantował sobie w nowej drużynie, ma znajdować się między innymi udział w zyskach ze sprzedaży klubowych trykotów z jego nazwiskiem na plecach. Wszystko wskazuje na to, że włodarze zespołu ze stanu Illinois zrobili absolutnie wszystko, by przekonać do siebie kolejnego gracza znad Wisły, co zakończyło się pełnym sukcesem.

Oficjalnie: Robert Lewandowski został nowym piłkarzem @ChicagoFire‼️ Dwuletnia umowa zagwarantuje mu drugi, najwyższy kontrakt w MLS (po Leo Messim) - wraz z bonusami i marketingiem Polak zarobi około 20 mln dolarów za rok. Lewandowski będzie także centralną postacią klubu. https://t.co/orMyL34sIT— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 29, 2026