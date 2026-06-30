Nicola Zalewski na wczasach z ukochaną. Kim jest piękna dziewczyna piłkarza?

Gdy uwaga milionów kibiców skupia się na trwających rozgrywkach mundialu 2026, na których zabrakło Polaków, młody gwiazdor Atalanty BC i reprezentacji Polski, Nicola Zalewski, postanowił na chwilę odciąć się od presji i blasku jupiterów. Razem ze swoją ukochaną, włoską influencerką Emily Pallini, udał się w podróż na bajkowy archipelag. Miłość kwitnie? Jeszcze jak!

Nicola Zalewski zabrał dziewczynę na Bora-Bora. Para nadaje z Polinezji Francuskiej

Zakochani spędzają schyłek czerwca w tropikach. Nicola Zalewski i Emily Pallini wybrali się do polinezyjskiego raju, skąd oboje wrzucili do mediów społecznościowych pamiątkowe zdjęcia. Jak możemy się dowiedzieć z ich relacji, wspólnie spędzili czas na słynnym Bora-Bora, ale potem przenieśli się na inną wyspę archipelagu. Nadając prosto z Polinezji Francuskiej, para pokazała też, że nie spędza czasu wyłącznie na relaksie i podziwianiu egzotycznych widoków, ale także na aktywności sportowej. Nie ma co się dziwić: po powrocie z wczasów przed Polakiem zapewne kolejna seria wyczerpujących treningów i piłkarskich rozgrywek, podczas których samo wsparcie dziewczyny może nie wystarczyć. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

15

Emily Pallini - kim jest dziewczyna reprezentanta Polski?

Emily Pallini jest jedną z najpopularniejszych influencerek we Włoszech. 23-latkę obserwuje ponad milion osób na Instagramie i dwa razy tyle na TikToku. Na przestrzeni lat rozpoznawalna dziewczyna miała okazję współpracować z topowymi markami modowymi. Jej związek z Nicolą Zalewskim początkowo nie był potwierdzony oficjalnie, ale to nastąpiło, kiedy przystojny Polak pojawił się na jej przyjęciu urodzinowym pod koniec ubiegłego roku.

Podobnie jak w przeszłości, ta relacja Zalewskiego wywołała pewne kontrowersje w związku z zarzutami, że piłkarz odbił Emily swojemu dobremu koledze, DJ-owi Ludwigowi. Sam nie skomentował jednak tej sprawy.

Sonda Gdzie zamierzasz spędzić wakacje 2026? Rezerwuję wczasy w Polsce Rezerwuję wczasy za granicą Zarówno w Polsce, jak i za granicą W tym roku nie mogę pozwolić sobie na wczasy