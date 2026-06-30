Nicola Zalewski na wczasach z ukochaną. Kim jest piękna dziewczyna piłkarza?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-30 14:54

Urodzony we Włoszech piłkarz reprezentacji Polski wybrał się ze swoją partnerką, włoską influencerką Emily Pallini, na rajskie wakacje. W czasie, gdy cały świat uważnie śledzi mundial 2026, Nicola Zalewski wypoczywa z dziewczyną z dala od piłkarskich emocji. Zakochani wybrali się do Polinezji Francuskiej, skąd wrzucili do sieci szereg gorących fotek!

Gdy uwaga milionów kibiców skupia się na trwających rozgrywkach mundialu 2026, na których zabrakło Polaków, młody gwiazdor Atalanty BC i reprezentacji Polski, Nicola Zalewski, postanowił na chwilę odciąć się od presji i blasku jupiterów. Razem ze swoją ukochaną, włoską influencerką Emily Pallini, udał się w podróż na bajkowy archipelag. Miłość kwitnie? Jeszcze jak!

Nicola Zalewski zabrał dziewczynę na Bora-Bora. Para nadaje z Polinezji Francuskiej

Zakochani spędzają schyłek czerwca w tropikach. Nicola Zalewski i Emily Pallini wybrali się do polinezyjskiego raju, skąd oboje wrzucili do mediów społecznościowych pamiątkowe zdjęcia. Jak możemy się dowiedzieć z ich relacji, wspólnie spędzili czas na słynnym Bora-Bora, ale potem przenieśli się na inną wyspę archipelagu. Nadając prosto z Polinezji Francuskiej, para pokazała też, że nie spędza czasu wyłącznie na relaksie i podziwianiu egzotycznych widoków, ale także na aktywności sportowej. Nie ma co się dziwić: po powrocie z wczasów przed Polakiem zapewne kolejna seria wyczerpujących treningów i piłkarskich rozgrywek, podczas których samo wsparcie dziewczyny może nie wystarczyć. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Polecany artykuł:

Doda skraca urlop w Hiszpanii? "Czy mamy media na pokładzie?"
Nicola Zalewski w koszulce reprezentacji Polski z numerem 21 na tle boiska piłkarskiego, obok wstawki z prywatnych wakacji z ukochaną Emily Pallini. Więcej o ich rajskich wakacjach i dziewczynie piłkarza przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 15

Emily Pallini - kim jest dziewczyna reprezentanta Polski?

Emily Pallini jest jedną z najpopularniejszych influencerek we Włoszech. 23-latkę obserwuje ponad milion osób na Instagramie i dwa razy tyle na TikToku. Na przestrzeni lat rozpoznawalna dziewczyna miała okazję współpracować z topowymi markami modowymi. Jej związek z Nicolą Zalewskim początkowo nie był potwierdzony oficjalnie, ale to nastąpiło, kiedy przystojny Polak pojawił się na jej przyjęciu urodzinowym pod koniec ubiegłego roku.

Podobnie jak w przeszłości, ta relacja Zalewskiego wywołała pewne kontrowersje w związku z zarzutami, że piłkarz odbił Emily swojemu dobremu koledze, DJ-owi Ludwigowi. Sam nie skomentował jednak tej sprawy.

Polecany artykuł:

Julia Wieniawa zmieniła fryzurę przed wakacjami. Fani porównują aktorkę do Cind…
Sonda
Gdzie zamierzasz spędzić wakacje 2026?
TOMASZEWSKI: LEWANDOWSKI W CHICAGO FIRE BĘDZIE KRÓLEM STRZELCÓW, NIEMCY SKOMPROMITOWALI SIĘ NA MUNDIALU
Nicola zalewski