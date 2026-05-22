Taco Hemingway jak Steczkowska na Eurowizji. Latał na PGE Narodowym! [WIDEO]

2026 †††OUR na PGE Narodowym
Na ten wieczór wielu fanów Taco Hemingwaya czekało od dawna! 22 maja 2026 roku odbył się kolejny koncert rapera na największym stadionie w kraju. Taco już kilka razy grał na PGE Narodowym w Warszawie, a teraz wrócił na ten obiekt z trasą koncertową 2026 †††OUR. Dwudniowe wydarzenie w stolicy jest promocją albumu "Latarnie wszędzie dawno zgasły", która okazała się 19 grudnia 2025. Co działo się na scenie? Już chwilę po rozpoczęciu widowiska w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania. Co ciekawego się wydarzyło? Furorę na TikToku zaczął robić jeden moment!
Taco Hemingway latał nad sceną!
Ekipa artysty przygotowała na koncert na PGE Narodowym spektakularną scenę. Jednak Taco nie tylko po niej chodził, ponieważ też nad nią latał! W pewnym momencie publiczność zobaczyła spektakularny złoty deszcz, a chwilę później raper uniósł się w powietrzu! Taco wykonał jeden z utworów wisząc nad sceną. Niektórym ten obrazek może przypominać występ Justyny Steczkowskiej, gdy na Eurowizji 2025 w Bazylei wykonywała utwór "Gaja". Nagranie z tego momentu można zobaczyć niżej.
Drugi koncert w Warszawie
22 maja 2026 roku odbył się pierwszy koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w ramach trasy 2026 †††OUR. Drugi odbędzie się dzień później, czyli w sobotę 23 maja 2026. Artysta wykona między innymi takie utwory jak "Plac Trzech Krzyży", "Pustoszeją sale kinowe", "Tramwaje", "Odtrutka", "Trzykropki", "Fotomodelki", "Zakochałem się pod apteką", "Rozmiar klęski" i "Ostatni?".