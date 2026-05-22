Dwa wielkie koncerty Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. O której zaczyna się koncert?

Trasa koncertowa Taco Hemingwaya promująca nową płytę

Taco Hemingwayod dłuższego czasu pozostaje czołowym twórcą na polskim rynku muzycznym. Wejściówki na jego występy zazwyczaj znikają z kas w błyskawicznym tempie. W końcówce minionego roku wokalista sprawił słuchaczom ogromną niespodziankę, ponieważ niespodziewanie wydał koncepcyjny album „Latarnie wszędzie dawno zgasły” pełniący funkcję fabularnego słuchowiska.

Trasa o nazwie „2026 †††OUR” wystartowała na początku maja i szybko zyskała miano jednego z najważniejszych tegorocznych przedsięwzięć muzycznych w kraju. Znany wokalista zdążył już zaprezentować się przed publicznością we Wrocławiu oraz w Gdańsku, gdzie zagrał po dwa cieszące się gigantycznym zainteresowaniem koncerty. Obecnie muzyk przyjechał do stolicy, natomiast w następnym tygodniu zaplanowano jego widowiska w Krakowie.

Popyt na udział w tym muzycznym tournée okazał się na tyle duży, że niemal cała pula dostępnych wejściówek rozeszła się od razu. Właśnie z powodu tak potężnego odzewu ze strony fanów raper zdecydował się na podwójne występy w każdej zaplanowanej lokalizacji.

Harmonogram warszawskiego koncertu Taco Hemingwaya na PGE Narodowym

Muzyczne widowiska w Warszawie zaplanowano konkretnie na ten piątek 22 maja oraz na sobotę 23 maja. Raper kolejny raz zaprezentuje swój materiał na ogromnej płycie PGE Narodowego, co oznacza dla mieszkańców stolicy pewne komunikacyjne wyzwania. Z powodu bardzo dużej frekwencji w oba dni pomiędzy godziną 17:00 a 20:00 obszar Saskiej Kępy zostanie wyłączony ze standardowego ruchu kołowego. Wspomniany zakaz wjazdu ominie jednak pojazdy funkcjonujące w ramach miejskich linii autobusowych.

Główne punkty programu przewidziano na godziny wieczorne, jednak sympatycy twórcy dostaną szansę wcześniejszego wejścia na obiekt. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami organizatorów dostęp do płyty PGE Narodowego rozpocznie się punktualnie o 17:00. Główna gwiazda wieczoru według przyjętego planu ma wkroczyć na scenę równo o godzinie 20:00. Przedstawiciele agencji odpowiedzialnej za wydarzenie podkreślają przy okazji, że wskazane ramy czasowe są wyłącznie szacunkowe i mogą ulec drobnym przesunięciom.

