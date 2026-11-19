Andrzej Piaseczny przekazał wieści o śmierci mamy. Pani Alicja miała 88 lat

W rodzinie znanego wokalisty nastał czas głębokiej żałoby. Popularny artysta zamieścił w swoich mediach społecznościowych niezwykle poruszający wpis informujący o śmierci ukochanej mamy. Pani Alicja odeszła w środę, 18 listopada, mając 88 lat. W ostatnich chwilach życia otaczali ją najbliżsi.

Wczoraj w wieku 88 lat odeszła nasza Mama, Babcia i Prababcia - Alicja Piaseczna. Zasnęła trzymana za rękę... Alicja, Alusia, »Królowa Matka« - nasza ukochana i jedyna - przekazał muzyk.

Wokalista podzielił się także pierwszymi informacjami na temat planowanego pogrzebu. Ostatnie pożegnanie pani Alicji zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada w miejscowości Pionki. Ceremonia żałobna rozpocznie się dokładnie o godzinie 10:00 mszą świętą, która zostanie odprawiona w Kościele pod wezwaniem Świętej Barbary.

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Pogrzeb mamy Andrzeja Piasecznego. Rodzina zmarłej wystosowała wyjątkowy apel

Po zakończeniu mszy świętej nastąpi odprowadzenie urny z prochami zmarłej na cmentarz zlokalizowany w Legionowie. Z informacji przekazanych przez Andrzeja Piasecznego wynika, że uroczystości pożegnalne na cmentarzu rozpoczną się o godzinie 14:00.

Artysta wspólnie ze swoim rodzeństwem, siostrą Barbarą oraz bratem Krzysztofem, skierował do uczestników pogrzebu wyjątkowy apel. Muzyk wyjaśnił, że zmarła darzyła ogromnym uczuciem kwiaty, dlatego bliscy proszą o rezygnację z tradycyjnych wieńców na rzecz posadzenia cebulek kwiatowych w domowych doniczkach lub w przydomowych ogrodach.

Drodzy Przyjaciele i znajomi, Mama uwielbiała żywe kwiaty. Prosimy o nie składanie wieńców i wiązanek oraz ciętych kwiatów. Zamiast tego prosimy kupcie cebulki żonkili, tulipanów czy krokusów i posadźcie je w swoich ogródkach czy doniczkach, aby przypominały Wam naszą kochaną Alicję - przekazał.

Tuż po publikacji posta w sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo ciepłych słów wsparcia. Wyrazy głębokiego współczucia przekazują muzykowi zarówno liczni internauci, jak i zaprzyjaźnione osoby ze świata show-biznesu.

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