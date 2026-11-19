Jerzy Gmurzyński z „The Voice of Poland” nie żyje

Polskie media obiegła informacja o śmierci 33-letniego wokalisty Jerzego Gmurzyńskiego. Muzyk zdobył rozpoznawalność w 2019 roku, gdy wystąpił w dziesiątej edycji programu „The Voice of Poland”. Choć nie sięgnął po główne trofeum w muzycznym show, zapadł w pamięć publiczności dzięki pozytywnemu nastawieniu i charakterystycznej barwie głosu.

O zaginięciu artysty poinformowano kilka dni temu, kiedy to jego bliscy stracili z nim kontakt na kilkanaście dni i opublikowali w sieci prośbę o wsparcie w akcji poszukiwawzej. Mężczyznę widziano po raz ostatni w Warszawie, na Dworcu Wileńskim, w nocy z 7 na 8 listopada. Z przekazów rodziny wynikało, że z tego miejsca mógł skierować się w rejon Bemowa.

Zaniepokojeni krewni opublikowali wówczas oświadczenie, w którym skierowali prośbę bezpośrednio do zaginionego muzyka.

Zwracamy się również bezpośrednio do Jerzego: Jeżeli widzisz ten apel, odezwij się. Nie musisz niczego wyjaśniać ani tłumaczyć. Daj tylko znać, że jesteś bezpieczny. Ktoś czeka na wiadomość od Ciebie

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Odnaleziono ciało Jerzego Gmurzyńskiego. Przyjaciółka żegna muzyka

W czwartkowy poranek nadeszły tragiczne doniesienia potwierdzające śmierć Jerzego Gmurzyńskiego. Jak poinformował serwis „eWarszawa.pl”, opierając się na komunikacie wydanym przez Stowarzyszenie Śladem Nadziei, poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała 33-latka.

Informacja o zgonie młodego piosenkarza wywołała głęboki smutek wśród jego krewnych, znajomych oraz fanów. Wpis w tej sprawie zamieściła na Facebooku przyjaciółka Jerzego Gmurzyńskiego.

Dziękuję z całego serca każdej osobie, która pomagała w poszukiwaniach Jerzego, udostępniała informacje, szukała i była z nami w tych trudnych dniach. Niestety, otrzymaliśmy najtragiczniejszą wiadomość, Jerzy nie żyje. Dziękuję wszystkim, którzy nie pozostali obojętni i do końca pomagali nam go odnaleźć

W tej chwili przyczyny śmierci wokalisty pozostają nieznane.

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